Die FM4 Charts vom 24.3.2018

„My Enemy“ von Chvrches ft. Matt Berninger ist unsere neue Nummer 1

Diese Woche gibt es einen großen Umbruch in den FM4 Charts. „My Enemy“ von Chvrches ft. Matt Berninger stürmt von Platz 5 in der Vorwoche ganz an die Spitze und zeiht „Flaschback“ von Kid Simius ft. Kilnamana mit aufs Treppchen. Thew Wombats rutschen mit „Cheetah Tongue“ hingegen auf Platz 3 ab.

Der höchste Neueinsteiger kommt diese Woche aus Österreich: Clara Luzias „When the Streets“ landet auf Platz 13.

Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, darüber könnt ihr wie immer abstimmen, die vier Kandidaten dieser Woche findet ihr hier.