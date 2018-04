Brand new!

Die Neuvorstellungen der Woche: Cosmo Sheldrake - „Wriggle“ | DMA’s - „For Now“ | Simian Mobile Disco - „Hey Sister“ | TTR Allstars - „Bleibt so“

Cosmo Sheldrake - „Wriggle“

Es flötet, trillert und tirilliert wieder ordentlich in der neuen Single von Cosmo Sheldrake, und Platz für ein Fagott ist auch. Dazu kommen Trommeln aus der Marschmusik, eine japanische Wölbbrettzither namens Koto, „Hey Ho“-Gesänge, Vogelgezwitscher und Wasserblubbern. Beinahe unglaublich, wie der junge Londoner Tausendsassa aus all dem einen stimmigen Popsong schnitzt. Ein ausgezeichneter, letzter Vorbote, bevor nächste Woche Cosmo Sheldrakes „The Much Much How How and I“ erscheint.

DMA’s - „For Now“

Liam Gallagher hat es schon von Anfang an gewusst. Rund um den Release des DMA’s-Debütalbums vor zwei Jahren outete er sich als Fan der australischen Indierocker, und man kann die Parallelen zu seiner Stammband Oasis deutlich hören. „For Now“, die dritte Vorabsingle des in Kürze erscheinenden Albumnachfolgers prescht gewohnt ungestüm nach vorne. Ein Hit für die großen Indie-Festivalbühnen.

Simian Mobile Disco - „Hey Sister“

James Ford und Jas Shaw aka Simian Mobile Disco haben ihren neuen Longplayer fertig: „Murmurations“ erscheint im Mai. Die Single „Hey Sister“ zeigt das, was Simian Mobile Disco noch immer können: poppige Tracks produzieren, die auch im Club funktionieren. Simian Mobile Disco featuren auf dem Track den „Deep Throat Choir“. Der hat wenig mit dem Porno-Klassiker zu tun. Hier handelt es sich um einen all-female Chor, dessen Musik The Guardian als „sweetly subversive choral pop“ bezeichnet. Post-Disco, ein bisschen düster, ein Funke mystisch. Funktioniert!

TTR Allstars - „Bleibt so“

Auch wenn Städte wie Salzburg und Wien mittlerweile aufgeholt haben, gilt Linz immer noch als die Hip-Hop-Hauptstadt Österreichs. Dafür verantwortlich sind vor allem Texta und ihr Label „Tonträger Records“. Mit dem Gruppenprojekt „TTR Allstars“ veröffentlicht Tonträger Records bald ein neues Album. Künstler wie Texta, Kayo, Average, Hinterland und Da Staummtisch haben sich dafür zusammengetan. Der Song „Bleibt so“ ist eine Hommage an die österreichische Hip-Hop-Kultur.