Ganz Wien

Am 9. Mai wird erstmals das neue Ein-Tages-Festival rund um österreichische Musik mit über 30 heimischen Acts im Wiener Prater über die Bühne gehen. Obwohl das Worte Bühne hier eigentlich gar nicht verwendet werden sollte…

Der Wiener Prater. Das sind unzählige Karuselle, Geisterbahnen, Hochschaubahnen, Zuckerwattestationen, Schießbuden, Autodrom und natürlich sein weltbekanntes Aushängeschild, das zum Wahrzeichen gewordene Riesenrad. Und genau rund um und auch vor allem IN diesem Wiener Wahrzeichen werden Anfang Mai über 30 heimische Bands zu erleben sein.

Drei Bühnen, 30 Acts

Red Bull Music Festival Wien 9. Mai 2018 / Wiener Prater FM4 Waggon mit Mavi Phoenix, Kristian Davidek, Joyce Muniz und Dalia Ahmed

Mit dem Riesenrad im Rücken bildet die Mainstage des Red Bull Music Festival Wien auf der Riesenradwiese mit ihren Konzerten das Herz des Festival. Und dabei geben nicht nur heimische Größen wie Nazar oder Granada einen Einblick in die Szene, sondern auch die Wiener Sängerknaben werden sich unter das musizierende Volk mischen.

Doch wer noch höher hinaus möchte, der sollte sich Plätze in einer der 15 Riesenradwaggons sichern, wo man zu DJ-Sets von Acts wie Wolfram, Cid Rim, Kristian Davidek, The Waxolutionists, aber auch Konzerten wie von Shootingstar Mavi Phoenix oder Ebow in die Luft gehen kann. Aufgrund der Kapazität der Waggons sind die Plätze aber streng limitiert, deshalb werden die Plätze für diese exklusiven Gigs am Tag des Festival nach dem Motto first come, first serve vergeben.

Red Bull

Falls es doch etwas eng werden sollte im Riesenrad, keine Sorge, denn genau gegenüber im buten Autodrom werden die legendären Kruder & Dorfmeister, Patrick Pulsinger oder auch Ogris Debris dafür sorgen, dass es nicht langweilig beim Fahren wird! Als ob...