Die neueste Ausgabe von Rapper lesen Rapper zum Nachschauen

Seht hier die Rap-Late-Night-Show mit Ebow, Brenk Sinatra und vielen mehr.

Mitte März ist in der Wiener Urania die neueste Ausgabe von Rapper lesen Rapper über die Bühne gegangen. Brenk Sinatra, Max Gaier von den 5/8erl in Ehr’n, Appletree, Jahson The Scientist und Ebow haben sich bei dieser Art Late-Night-Show den Fragen von Kabarettist David Scheid und Rapper HeinrichHimalaya a.k.a. Fozhowi gestellt.

Graz-Premiere

Am 20.4.2018 wird Rapper lesen Rapper erstmals auch in Graz stattfinden, und zwar im Literaturhaus. facebook.com/rapperlesenrapper

instagram.com/rapperlesenrapper

Außerdem, ganz nach dem Motto der Reihe, haben sie selbstgewählte Rap-Texte vorgelesen, auf Deutsch und Englisch, in den Nuancen „dramatisch“ bis „lakonisch“. Der Publikumsandrang war groß. Wer es nicht geschafft hat, dabei dazu sein, kann hier nun die gesamte Show nachsehen.

