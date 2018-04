Viel Lärm um zwei Räder

Die Regierung will den Radverkehr verdoppeln. Aber wie soll das gehen?

Von Ali Cem Deniz

Wie kann eine zukunftssichere Verkehrspolitik aussehen? In FM4 Auf Laut diskutiert Ali Cem Deniz mit LobbyistInnen und AnruferInnen. Dienstag, 3.4.2018, ab 21.00 auf FM4, und 7 Tage Nachzuhören im Player.

Die Kältewelle ist vorbei und der Platz auf den Straßen wird enger. Immer mehr Menschen holen ihre Räder aus den Kellern und radeln in die Schule oder in die Arbeit. Die Regierung dürfte der Anblick erfreuen, denn der sogenannte „Masterplan Radfahren 2015-2025“ sieht eine Verdoppelung des Radverkehrs vor. Österreich brauche nicht nur „eine Energiewende, sondern auch eine Mobilitätswende“ heißt es dort.

Wenn die Wende tatsächlich kommt, würde das in der Hauptstadt einen Radverkehrsanteil von 14 Prozent bedeuten. Berlin hat diesen Wert schon erreicht; in Kopenhagen radeln überhaupt mehr als 60 Prozent der Menschen durch die Stadt.

Gute Argumente

Auf dem Papier scheint alles für das Fahrrad zu sprechen: die Städte sollen sauberer, grüner und sicherer werden. Radwege sind günstig, Fahrräder brauchen weniger Platz und fördern die Gesundheit. Und von republikanischen Politikern abgesehen, sind sich wohl alle einig, dass RadfahrerInnen für die Umwelt weniger belastend sind als Autos.

CC0 Creative Commons

In der Praxis schaut es aber anders aus. Immer mehr Autos werden in Österreich zum Verkehr zugelassen. Besonders im ländlichen Raum, also dort wo es an öffentlichen Verkehrsmittel mangelt, sind die meisten AutofahrerInnen zuhause. Wien hingegen hat den geringsten Motorisierungsgrad. Dennoch stagniert der Anteil der RadfahrerInnen seit Jahren. Ein möglicher Grund dafür ist das gut ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz in Wien.

Der nächste Schritt

Beispiele wie Kopenhagen zeigen, dass der Radverkehr erst dann steigt, wenn der Anteil an Autos radikal reduziert wird. Im Masterplan der Bundesregierung finden sich vor allem Maßnahmen zur Radverkehrssicherheit, Ausbau von Radwegen und Imagekampagnen.

Ob das reicht, um die Zahl der RadfahrerInnen zu verdoppeln, wird sich 2025 zeigen. Eins ist aber sicher: Selbst wenn Österreich alle Ziele erreicht, werden wir auch in sieben Jahren den europäischen Spitzenreitern hinterherradeln.

Auf Laut – Viel Lärm um zwei Räder

Das Rad, die wichtigste Erfindung nach dem Feuer, soll bald noch wichtiger werden. Die Regierung will bis 2025 den Radverkehr verdoppeln. Überall in Europa gibt es ähnliche Vorhaben.

Die Städte sollen grüner und sicherer werden. Doch nicht alle freuen sich über den Trend. AutofahrerInnen fürchten um ihren Platz und FußgängerInnen um ihre Sicherheit. Wieso lässt das Thema Radfahren derart die Wogen hochgehen? Wie kann eine zukunftssichere Verkehrspolitik aussehen?

In FM4 Auf Laut diskutiert Ali Cem Deniz mit LobbyistInnen und AnruferInnen.

Dienstag, 3.4.2018, ab 21.00 auf FM4, und 7 Tage Nachzuhören im Player.