Zeit fürs Wochenende!

Hallo, i bim wieder da - die Zuckerlkettenfrau.

Von #diezuckerlkettenfrau

Also „da“ ist ja relativ. Doch ich bin zumindest geistig wieder ganz hier. Wo mein Körper momentan steckt? Gerade in meiner Öko-Kommune in Tel Aviv. Doch das Wochenende steht an. Ein ganz besonderes, denn es ist mein Geburstagsfeierweekend. Dafür komm’ ich gerne in meine Stadt zurück. Wien, griaß di!

#angekommenvomwochenende

Wo ich ansetzen soll, weiß ich noch gar nicht so genau. Hier steht normalerweise, was ich am letzten Wochenende so getrieben habe. Es hat dann doch schon länger keines mehr gegeben, an dem ich nicht in einem Club gelandet bin. Dieses Mal schon. Obwohl, am Samstag hat es mich in Tel Aviv in die „Voodoo“ Bar verschlagen. Ich habe den Besitzer kennengelernt, der glücklicherweise die teuren Shots übernommen hat. Wegen derer bin ich dann gegen eine Glasscheibe gelaufen - und hab wenig von der Musik mitbekommen.

Gehen wir daher in die Zukunft und verlassen die Vergangenheit, oder Gegenwart?

Go shorty, its your birthday! Man könne mir anmerken, dass ich zu lange keinen Techno gehört habe. Am Flieger hatte ich 12 Songs auf dem Handy: Coldplay, Cro, Robyn - nichts was man in Dauerschleife hören sollte, ich hab’s empirisch getestet. Und in der Öko-Kommune ist’s halt auch nicht so mit laut Techno, ne.

#zurückimwochenende

Die Zukunft und Vergangenheit liegen obviously sehr nah beieinander. Deshalb freue ich mich auf meinen Geburtstags-Marathon: Ich werde durch Raum und Zeit reisen, das ist mal fix. Was ich dann vor hab, fasse ich jetzt mal zusammen. Es gilt: let it flow, wohin es uns treibt. Die Eckdaten kommen jetzt! Kommst du mit?

DONNERSTAG 05.04

#housetunes

Wir fangen mal wieder donnerstags an. Wieso? Das darf man sich jetzt mal selber überlegen. Keinen Stress, ich hab Zeit.

Arrival-Time at Sass wohl sowas gegen 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr Früh. Schauma Mal, wie sich das Zeitfenster hält. Das wird jedenfalls schön, daheim im Wohnzimmer sich in den Geburtstag eingrooven.

#techno

Davor geht’s noch was trinken. Und danach/davor - je nachdem: Ich hab’s schon lange versprochen und lange nicht eingehalten, die Wiener Tanz Freunde mal wieder im U4 besuchen. Also eine Zwischenlandung in den Clubs. Auf das freue ich mich wirklich. Das geht sich sogar noch wirklich am Geburtstag aus - sollte sich ausgehen. Bereitet euch vor, Freunde.

FREITAG 06.04

#techno

Horst : klingt so hart wie hebräisch, ist aber eigentlich eh ganz soft und liab. Groß, überfordernd und beeindruckend zur gleichen Zeit. Wirft man seine Prinzipien und Vorstellungen über Board, wird’s einfach nur amazing. Sam Paganini ist das mehr als wert. I can’t wait to come back, Horst. Die Freude ist groß. Die Besatzung wird wohl um 2am in Richtung 1010 spazieren. Wanna join?

Luster / Wien

Laster im Luster

w/ secret

departure: 11pm

#soulmusic #housemusic #disco

Wusstest du, dass es ein neues Raum-Zeit Kontinuum in 1060 gibt? Luster nennt sich das gute Stück. Eine Bar, die Mittags ein Menü anbietet. Abends gibt’s dann Snacks und DJ-Line-Up auch noch. Also Laminat hat dort eine neue Reihe gestartet und unterstützt die Jungs beim Booking, hat er mir verraten. Also sicher bald ein Highlight in Wien. Ich feier dort mal vor. Los geht’s prinzipiell mit der “Super Secret Birthday Party" w/ Super Secret DJs. (Na, ich bin’s leider nicht.)

#melodictechno #electronic

THE BLOCK ; you should go to THE BLOCK ! Wie oft mir das gesagt wurde... Naja, was auch sonst, wenn man auf „what are you doing?“ antwortet, Im writing about the clubscene in Vienna and Austria. Das ist das Berghain von Israel, sagt man. Dabei will ich on purpose dem Dzdzdz hier fernbleiben. Jedoch steigen in Tel Aviv dieses WE fette Parties. Denn die Feiertage, welche eigentlich verzicht sind, sind vorbei. Es ist „Pesach“. Dann gibts wieder Brot und Rambazamba hier. Also vielleicht doch nicht in den Flieger steigen?

SAMSTAG 07.04

#house #techhouse

Da ist er wieder, der Aviv. Also Frühling in Hibru, wenn mir das Richtig gesagt wurde. Ich habe (bisher) zwei Männer hier kennengelernt, die „Aviv“ heißen und den Namen find ich mehr als wundervoll. Es bedeutet Frühling. Alles blüht, lebt, hat neue Energie… Die Sonne kommt und strahlt dir ins Gesicht - wie kann das nicht die beste Jahreszeit sein? Danke, dass ich jetzt feiern darf. Mit Blick über Wien, am Cobenzl - dort geht’s zurück ins Wochenende und es wird merkwürdig und magisch.

#techno

Man weiß ja nie, wohin es einen verschlägt. In Tel Aviv und Jerusalem bin ich einfach nur herumspaziert und hab geguckt, wohin es mich treibt. Und oida, abnormal! Die Begegnungen, Eindrücke, Menschen und Gespräche kann man so gar nicht planen. Wie eben Ya-Ya, ein Juwelier, der mir eine Kette gebastelt und geschenkt hat. Das Leben beschenkt einen, wenn man ihm folgt.

Vielleicht ist also auch Linz eine Option oder die Ukraine. Ansichtssache.

#techno #hiphop

Vom Sand in die weißen Berge. Von der einen Extreme in die andere: Öko-Hot-Pot wird gegen Iglu getauscht. Hier hab ich ja kaum Wasser und muss die Toilette mit gebrauchtem Duschwascher in Kübeln flushen. Luxus ist nichts materielles, Leute. Warm gebettet, so fühle ich mich hier. Im Iglu ist’s eher kühl. Doch Mosquitostiche auf der Stirn und ein Sonnenstich machen mir auch irgendwie Lust auf Abkühlung. Ein kontroverser Wechsel, wie auch Hip Hop zu Techno. Gibt’s beides dort, wie letztens bei der first action of „Is your DNA enough?“.

#technofestival

Wien, Sidney, London, Tel Aviv: fette Städte, die so schnell nicht zusammenkommen? Doch. In Form von vier Mädels in Jerusalem. Durch das Reisen irgendwo und irgendwann und durch unterschiedliche Gründe, haben wir zusammengefunden. Deshalb ist es auch nicht auszuschließen, dass ich in Mannheim lande. Oder vielleicht du. Oj, dieses WE mit Rødhåd, Karotte, Solomun, Ben Clock, Ricardo Villalobos, Maceo Plex, Dubfire und CO. beenden, das warat schon was.

#fm4hashtagging

Langsam kommt das Gefühl der Zusammengehörigkeit auf. Wurscht, ob man Moslem, Jude oder Atheist ist - in Tel Aviv kommen auch Religionen, Sexualitäten und Internationalitäten zusammen. Ohne Hintergedanken oder Vorurteile zeigt man viel hospitality und möchte Freundschaften und Bekanntschaften schließen, oft zeigt sich dann, dass man sogar zusammen business machen kann.

Ein schöner Spirit, dem ich auch gerne folgen will: Deshalb können alle den Hahstag #fm4zuckerlkette auf Instagram und auf Facebook nutzen, um sich in der #klubkultur zu vernetzen. Mah, ich freu mich auf ein wien-reunion, muss ich schon sagen.

#wirsehenunsindererstenreihe

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfraut