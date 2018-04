Eine FM4-Acoustic-Session mit Holly Miranda aus New York

Die New Yorker Songschreiberin, Sängerin und Multiinstrumentalistin Holly Miranda tourt zur Zeit durch Österreich. Vor ihrem Wienkonzert hat sie sich Zeit genommen und im FM4-Studio eine Acoustic-Session aufgenommen.

Holly Miranda spielt Klavier seit sie sechs ist, später brachte sie sich selbst Gitarrespielen bei und lernte Trompete. Gesungen hat Holly auch schon immer, etwa mit ihrer Familie in der Kirche. Am Rückweg vom Gottesdiemst sang sie meist im Auto weiter, so intensiv, dass ihre älteren Schwestern sie auf den Boden des Autos verbannten, damit Hollys Gesang weniger laut ist. Mit 16 brachte Holly Miranda die Schule ab, um nach New York zu gehen, wo eine mittlerweile eine ihrer Schwestern wohnte.

Bei Open-Mic-Abenden in New York versuchte der Teenager Holly Miranda auf sich aufmerksam zu machen. Später traf Holly in der Stadt dann auf MusikerInnen wie Dave Sitek und seine Band TV On The Radio oder Keren O und ihre Band The Yeah Yeah Yeahs und freundete sich mit ihnen an. Frühe Aufnahmen für eine große Plattenfirma wurden nie veröffentlicht, dafür ging Holly Miranda ihren ganz eigenen Weg als Alternative-Musikerin. Spätestens seit ihrem 2008er Debutalbum „The Magician´s Private Library“ - Holly Miranda spielte auch in Bands - ist der Name Holly Miranda ein viel geliebter Geheimtipp.

Holly Miranda mag viele verschiedene Musikstile. Sie liebt die akustische Gitarre genauso wie die elektrische, den Konzertflügel ebenso wie Synthies, und Blasinstrumente wie das Saxofon.

Das neue Album von Holly Miranda heißt „Mutual Horse“. Der Titel ist inspiriert von einem Foto, das Holly im Aufnahmestudio hängen hatte - es zeigt die feministische US-Folkmusikerin Cris Williamson in den 70er Jahren zusammen mit einer anderen Frau und einem Pferd; beide Frauen halten den Zügel des Pferdes; die Frauen schauen einander an, während das Pferd in die Kamera blickt. Unter dieses Bild hatte jemand die Worte „mutual horse“ gekritzelt. „‚Mutual Horse‘, also ‚gegenseitiges Pferd‘, ist ein seltsamer Albumtitel“, meint Holly Miranda im FM4-Interview, „aber für mich ergibt er Sinn.“

On Tour: Am 6.April spielt Holly Miranda im Kulturkeller in Villach, am 7.April im Vitus & Urban in Kufstein und am 8.April im Milla in München.

Bei der Acoustic Session für FM4 entschied sich Holly Miranda für zwei Songs von „Mutual Horse“, nämlich „All The Way“ und „Exquisite“. Letzteres Stück schrieb sie zusammen mit Kip Malone von der New Yorker Band TV On The Radio. Außerdem wählte Holly Miranda einen Song von ihrem 2015er Album aus: „Heavy Heart“. Und dazu gab es dann noch ein Cover, nämlich einen Disco-Klassiker - Gloria Gaynors Durchalte-Hymne „I Will Survive“, ein Stück, das Holly Miranda viel hörte, als sie eine Zeit lang New York verlassen hatte und ihre schwerkranke Mutter zuhause in Detroit betreute.