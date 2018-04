Die Zudeckerin - #mission2030

Die Top-Influencer Köstinger und Hofer präsentieren ihr neuestes Produkt: Die extrafreshe Klimastrategie für 1 ruhiges Gewissen.

Von der Zudeckerin

Die Zudeckerin - Klimastrategie

Wenn ich #mission2030 lese, denke ich gleich an einen ausgefuchsten Influencer. Und irgendwie stimmt’s ja, die Ausgefuchsten sind halt unsere Minister. Köstinger und Hofer haben die Pressekonferenz für Emissionsverringerung mit freshen Hashtags gerockt. Allein das zeigt schon, wie modern diese Klimastrategie ist! Köstinger, unsere Ministerin für Nachhaltigkeit, sagt, wir lassen die stinkige, fossile Vergangenheit hinter uns. Laut ihr und dem Verkehrsminister werden wir bis 2030 36% der CO2-Emissionen reduzieren. Das klingt geil, das wird auch geil. Und deshalb möchte ich natürlich dabei sein!

Ich steige also sofort aus meinem Auto aus und lasse es stehen. Und jetzt geh ich zu Fuß in die Arbeit. So richtig echt, einen Fuß vor den anderen. Jetzt bin ich erst ein paar Schritte gegangen und merke schon, wie gut mir die frische Luft am Rande der wohlbefahrenen Landstraße tut! Hör ich da nicht das Frühlingslied der Amsel durch den LKW-Reifenlärm?

Natürlich gehen jetzt die Naturschützer und die Opposition wieder auf die Barrikaden und lamentieren. Das war ja zu erwarten. Die sind halt einfach neidisch, weil sie zu dumm waren, sich so eine fetzige Strategie selbst auszudenken. Aber unser Verkehrsminister hat schon länger in die richtige Richtung gedacht: Mit einem neuen Tempolimit 140 auf Österreichs Autobahnen wäre man viel schneller am Ziel und verpestet dadurch logischerweise weniger lange die Luft!

Und wenn jetzt auch noch die Pannenstreifen als zusätzliche Fahrstreifen eröffnet werden, sind wir bald die Streber von Kyoto und Paris zugleich. Da können dann mehr Autos zur gleichen Zeit am gleichen Ort CO2-Emissionen reduzieren. Und – aber das ist noch inoffiziell – bald darf man auch bei Stau-Situationen die Rettungsgasse befahren! (Einige visionäre Personen machen das eh jetzt schon.)

Ich habe für heute genug Emissionen reduziert. Waren ja doch ein paar Minuten Fußweg und ich spüre schon deutlich den Meeresspiegel sinken. Außerdem bin ich gerade bei meinem Zweitwagen angekommen, den ich hier an einem schattigen Platz geparkt habe. Schon fein, mit ruhigem Gewissen weiterzufahren!