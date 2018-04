Die Frühlingsfeierei am Wochenende bringt freie Grenzen!

Glitzer, glitzer little star, how I wonder what your are. Das Sternschnüppchen im Club und open Air war wohl ich letztes Wochenende im Raindbow-Pailetten-Overall. Die neuen positiven Vibes und die veränderte Frischluft des Frühlings sind schon deutlich spürbar. Nehmen wir sie mit zum Feiern!

Der Plan hat hingehauen: Am Do war fett feiern nicht so drin, doch der Freitag wurde groß eingeleuchtet.

Das Luster macht vor allem als amazing Bar auf sich aufmerksam, deshalb eine Empfehlung meinerseits. DJ-mäßig geht es jedenfalls runter in einen Keller, der mit der richtigen Beschallung noch getestet wird. Diesmal war es Hip Hop.

Jetzt ist es an der Zeit dem neuen Leben „Hallo“ zu sagen. Den Knospen, Blumen, frischen Gräsern. Die Bäume bekommen wieder Blätter, wir kriechen aus unseren Löchern und das Lachen kommt zurück. So vital wie im Frühling fühlt man sich doch ehrlich nie, oder? Entweder ich hab da eine ganze Ladung aus Tel Aviv mitgenommen oder es liegt wirklich an den Temperaturen.

Lasset uns die besten Vibes des Jahres auch ins Feierwochenende integrieren.

DONNERSTAG 12.04

MQ / Wien

Electric Spring

w/ festival line-up #electronic #hiphop #djlineup

Electric. Spring. Ein Festival mit elektronischer Musik im Frühling drinnen und draußen. Achja, im Museumsquartier und das Ganze geht bis 3 Uhr Früh. Achja nochmals: Das Ganze ist auch for free. Da gibt’s Rap und Hop von Nachbar-Homie Jugo Ürdens, Ebow , Hunney Pimp, Dacid Go8blin und Dalia „Lemonade“ Ahmed.

Die hat am letzten Weekend auch Geburtstag gefeiert! Ihre „Dalias Late Night Lemonade“-Show wurde 1 Jahr alt und da gab’s - wie es sich auch für den Hip Hop gehört - eine fette Party. Listen up!

Am Freitag sind beim Electric Spring unter anderem geradere Beats zu hören mit FM4 La boum deluxe-Gorgeous Joja, Welia, Sofie, und Gudrun von Laxenburg Outdoor und indoor verschmelzen hier im MQ. Bitte, verpasst das auch am Freitag nicht!

FREITAG 13.04

Ich hör jetzt auf zu rauchen. Also so beim Fortgehen noch welche schnorren, ist natürlich integriert im neuen Nichtraucher-Sein. In der Forelle hat auch schon der Garten geöffnet. Das freut nicht nur die Ausnahmsweise-Raucher am Donaukanal. Die Zuckerwatt Crew hat sich Helena Hauff zum Frühjahrsauftakt gegönnt, die Hamburgerin war als Resident im Hamburger Pudelclub eine Institution. Ihr Technoentwurf ist eher auf der dunklen Seite des Mondes angesiedelt. Ohne Scheuklappen.

Freitag, 13.04

Metz / Bad Vöslau

METZ

w/Gwenan & Bruno Schmid #house #techhouse #electronic

Im Frühling kommen auch die Gefühle hoch. Viele gehen neue Beziehungen ein, sind der Liebe gegenüber plötzlich offen, denn die Winterdepression ist vorbei. Sobald man glücklich ist, kann das Glück ganz plötzlich auch geteilt werden. Oder anders rum, geteiltes macht man künftig lieber alleine. Man findet zu sich und freut sich darauf, die Dinge alleine anzugehen.

Alleine reisen, war es bei mir. Bei Mann das Auflegen. Man hat sich entschieden, eher nicht mehr im Duo zu spielen. Anstelle von Mann nennt sich die eine Hälfte davon nur mehr Elias. Ob er sich im Sound auch verändern will oder nur eine Veränderung reicht, gilt es noch herauszufinden.

Auch soundtechnisch fühlt man sich doch anders, sobald die Sonne da ist. Jetzt gibt’s bei mir wieder mehr Disco auf die Ohren, House-Tunes und auch ein wenig Downtempo und Afro. Bei Mario Feinstaub war es anders rum; zuerst Afro jetzt Techno.

„Ebenso ist er Mitglied bei der Ruhestörung die es in Richtung DnB, Proggy, Electro, Techno ordentlich krachen lässt.“ Die Veränderung für den Musikgeschmack muss ja nichts standhaftes sein - Mal geht die Sonne auf und dann wird’s wieder dunkel. Beides ist wunderschön.

SAMSTAG 14.04

Open Airs, open Airs, open Airs!! Aj, wie ich die vermisst habe. Draußen tanzen, der Sonne entgegen. So viele hat es letztes Jahr in der Saison gegeben und trotzdem kann man nicht genug von ihnen bekommen. Also geht mir zumindest so. Deshalb war es auch PFLICHT meinen Geburtstagsmarathon am Cobenzl zu beenden. Und trotz Wolken am Pre-Abend und kaltem Winde, hat das Event scheinbar auch niemand anderes verpassen wollen.

Einlassstopp, leichte Outfits, magische Sounds, merkwürdige Leute, Glitzer und Co. haben es geschafft, uns alle sehr glücklich zu machen. Das Lächeln war kollektiv. Und das wollte man dieses WE wieder erschaffen, doch die Behörde macht uns Cobenzl-Fans gerade massive Striche durch die Rechnung. Jessas: Absage? Nicht ganz, es wird übersiedelt. Vom Berg in die Pferderennbar. Ab 16 Uhr feiert Jessas! am Samstag in der Creau.

Grenzen. Was machen die eigentlich aus? Wie weit kann und darf man gehen. Spielt das Alter da eine Rolle? Meine Schwester hat sich das auch gefragt, als sie mir auf die Geburtstagskarte notiert hatte: Genieß die Jugend! Wie lange dauert die? Hört die auf und was macht sie überhaupt aus?

Scheibosan, ein „Wiener Urgestein“, besucht Klagenfurt. Also kein Grund, mit dem Aufzuhören was man liebt und ist, egal ob man erst 20 Jahre ist oder sogar schon so lange feiert und auflegt. Was man gerne tut und liebt, das sollte ewig weitergehen. Deshalb gibt’s von Disco bis Soul-Funk eine grenzenlose Reise durch Musik im Stereo .

KSOT hat in der Sauna schon vor drei(?) Wochen versucht den Frühling herzuholen. Wien, du brauchst es echt dringend, oder? Weil: Trotz Kälte sind wir im Sand gestandenen und haben uns die Saison mit Schal, Hauben und Pullis herbeigezaubert. Being happy while dancing auf der Terrasse und am Strand - bei warmen Temperaturen - deshalb ist ab jetzt Schlaflos-Saison.

Afterhours im Freien inklusive. Diese geht bis 10 Uhr. Meine Outfits gehen von Schwarz zu bunt, die Locations wechseln ebenso von dark zu color. Von drinnen geht’s nach draußen, die Grenzen werden aufgebrochen.

Sehr schnell geht es, dass Fremde plötzlich Bekannte, Freunde oder sogar mehr werden. Man verfolgt die gleichen Ziele, hört dieselbe Musik, und kann sogar noch in Projekten zusammen aufgehen. Worauf warten wir also?

Noch ein Freier-Grenzen-Spirit, dem ich auch gerne folgen will: Deshalb können alle den Hahstag #fm4zuckerlkette auf Instagram und auf Facebook nutzen, um sich in der #klubkultur zu vernetzen.

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau