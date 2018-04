FM4 Acoustic Session mit The Wombats

Die englische Band The Wombats ist zur Zeit auf Europatour und spielte auch ein Konzert in Wien. Davor ließen es sich Matt Murphy, Tord Knudsen und Dan Haggis trotz der langen Anreise aus Zürich nicht nehmen, zu FM4 zu kommen und eine Acoustic Session einzuspielen.

Von Eva Umbauer

Zwei akustische Gitarren, ein kleines Keyboard und ein Tamburin, mehr brauchte es nicht, um zwei der Songs vom neuen Album der Band einzuspielen. In der Vergangenheit haben es die Wombats ja etwas übertrieben bei Acoustic Sessions, wie sie selbst im FM4 Interview sagen: Da gab es ziemlich viele Instrumente, und so eine Acoustic Session war dann oft komplizierter als die ‚normalen‘ Aufnahmen ihrer Songs. Die Wombats haben für Acoustic Sessions etwa ein Cello mitgeschleppt, aber das tun sie jetzt nicht mehr.

Im Februar ist das vierte Album der Wombats erschienen: „Beautiful People Will Ruin Your Life“. Und von diesem Longplayer kommen auch die beiden Songs, für die sich Matt, Dan und Tord bei der FM4-Acoustic-Session entschieden haben: „Turn “ und „Lemon To A Knife Fight“. Und „Turn“ haben wir für euch im Video.