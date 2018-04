Erinnerung an Milos Forman

Als Kind war ich in einer Vorführung von „Man on the Moon“ - später habe ich mir alle seine Filme angesehen.

Von Todor Ovtcharov

Ich habe Milos Forman ein Mal gesehen – auf der Bühne der Berlinale. Ich war ein Kind, es gab keinen, der auf mich aufpassen konnte und ich wurde mitgenommen zu „Man on the moon“. Als der Film anfing, hat auch das Publikum zu Lachen angefangen. Heute weiß ich, was das bedeutet – wenn das an alles gewöhnte, snobistische Festivalpublikum nicht zu Lachen aufhört. Der Kinosaal lachte bereits als das allen bekannte, lästige Universal Studios-Logo verkehrt aufschien. Ich lachte mit, weil die anderen auch lachten, obwohl ich nicht verstand, was daran lustig sein soll, dass ein amerikanischer Film mit einem amerikanischen Symbol anfängt, das verkehrt erscheint. Als nach einer halben Minute auch die Filmtitel rückwärts liefen und Jim Carrey sie dirigierte, verstand auch ich, dass das lustig ist und lachte und applaudierte gemeinsam mit dem ganzen Saal den ganzen Film lang. Plötzlich hörten alle auf zu lachen. Ich sah mich im Kinosaal um - ganze Reihen von Männern in Smokings und Frauen in Abendkleidern weinten. Sie weinten wie kleine Kinder, da der Protagonist – eine Symbolfigur des Spottes über unsere langweilige, gewöhnliche Welt - starb.

Mit Akzent Die unaussprechliche Welt des Todor Ovtcharov und sein satirischer Blick auf das Zeitgeschehen - jeden Mittwoch in FM4 Connected und als Podcast. „Die Leiden des jungen Todor“ - Das Buch mit den gesammelten Kolumnen gibt es im FM4 Shop.

Warum weinten diese Menschen in Abendkleidung? Damals wusste ich es nicht, aber jetzt weiß ich es: sie weinten um sich selbst. Es starb nicht nur der Protagonist des Films, mit ihm starb ein Zeichen, dass man „gegen“ alles Menschliche sein und trotzdem ein Mensch bleiben kann. Sie weinten, weil sie ihr Leben nicht wie Andy Kaufmann führen konnten und darüber, dass es immer weniger Menschen wie ihn gibt. In diesem Tränenmeer lief der Film auf sein Finale zu. Und plötzlich hörte man die Stimme des Protagonisten wieder, der eigentlich schon tot war. Der Film endete nicht mit einem Hollywood Happy End, doch ein Strahl Hoffnung blieb in den Seelen von allen in dieser Filmvorführung.

Milos Forman kam auf die Bühne und es wurde lange applaudiert. Ein älterer Mann mit Brille stand auf der Bühne und alle sahen in ihm Andy Kaufmann, Burger aus „Hair“, McMurphy aus „Einer flog über das Kuckusnest“ oder sogar Mozart aus „Amadeus“. Hinter seinem Rücken lachten die tschechischen Feuerwehrmänner, auf deren Ball er der Ehrengast war. Es wurde lange applaudiert, meine Hände taten weh. Dann ging er lächelnd hinaus.

Danach schaute ich alle seine Filme an und lernte sie auswendig. Ich las seine Autobiografie. Darin gibt es einen Ausschnitt, wo erzählt, wie er als kleines Kind, nachdem seine Eltern nach Ausschwitz deportiert worden waren, jeden Tag zum Bahnhof ging, in der Hoffnung, dass sie zurückkämen.

Als ich erfuhr, dass Milos Forman gestorben ist, dachte ich mir: das kann nicht wahr sein, er hat uns nur ausgetrickst. Genau wie Andy Kaufmann in „Man on the moon“. Und genau wie er als kleines Kind am Bahnhof, werde ich auf ihn warten.