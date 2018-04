Die Zudeckerin - Detox am Praterstern

Reinigung innen und außen: Dank des Alkoholverbots ist der Wiener Praterstern ab Freitag die Zone der proaktiven Entgiftung.

Von der Zudeckerin

Die Zudeckerin - Alkoholverbot

Ich sag’s euch, dieses Frühlingswetter ist ein Hund. Hier ein spritziger After-Work-Aperol, dort ein kleines Bier am lauen Abend - mein Körper fühlt sich schon ganz hochgeistig an. Aber nicht mehr lange! Im zweiten Wiener Gemeindebezirk ist jetzt nämlich exklusiv eine Outdoor-Detox-Area eingerichtet worden. Klingt unglaublich, ist es auch! Täglich werden nämlich die 150.000 Personen, die am Regionalbahn- und U-Bahnbahnhof Praterstern ein- und ausgehen von ein paar Dutzend betrunkenen Obdachlosen gestört. Deshalb hatte der Wiener SPÖ-Chef Ludwig die kreative Idee eines Alkoholverbots.

Die Zudeckerin „Die Zudeckerin“ wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Am Praterstern darf man also ab kommendem Freitag keinen Alkohol mehr trinken. Und wenn man es doch tut, zahlt man dafür wohlfeile 70 Euro. Wiederholungstrinkende sogar bis zu 700 Euro! Ganz ehrlich, so viel würde ich echt für keinen Cocktail dieser Welt zahlen. Ein guter Grund für Disziplin im Verzicht! Deshalb werde ich mich ab jetzt immer nach der Arbeit mit meinem Freundeskreis zum After-Work-Detox-Gathering am Praterstern treffen. Und dort werden wir dann abhängen und einen Gurken-Spirulina-Endivien-Smoothie nach dem anderen exen.

Und um die Ecke gehen und dort trinken – das wird’s nicht spielen. Die Zone wird ja wahrscheinlich eh nach und nach größer gemacht werden. War ja bei den unberauschenden Zonen in Graz oder Dornbirn auch nicht anders. Gut, wenn beim Praterstern die Wiener Wiesen stattfindet, werd ich mich vielleicht einmal selbst überlisten und ein Dirndl anziehen. In dem Fall wird mich nämlich keiner beim öffentlichen Saufen abstrafen. Aber ansonsten sind die Zeiten der Vorglüh-Dosenbiere vorbei, zum Beispiel vorm Tanzengehen im Fluc am Praterstern. Ab jetzt werde ich mich ordnungsgemäß erst nach dem Betreten der Location umschütten. Prost!