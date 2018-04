Durchhaltevermögen übers Wochenende!

Wie wundervoll entspannt und fokussiert dieses letzte Wochenende doch war. Ein wenig Angst hab ich vor dem nächsten. Was letzte Woche für mich nur in den Samstag gepackt war, wird sich jetzt ausdehnen und auf fünf Tage verteilen, der Feiertag am 1. Mai machts möglich! Viel fun schon mal...

Von #diezuckerlkettenfrau

Glücklicherweise kann ich ja in die Zukunft blicken und mir so ausmalen, was uns alle dieses Wochenende erwarten wird, sodass mir mein Körper rechtzeitig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und so der vergangene Freitag nur das Bett zu bieten hatte. Dafür war dann für Samstag eine geballte Ladung Energie abgespeichert, die raus musste.

Es war fast schon überfällig, also tanzte ich durch den Tag am wunderschönen Cobenzl bei jazziger Livemusik und gefühlten 40 Grad, viel Liebe, veganem Essen und noch mehr Glitzer. Was will man mehr im Leben? Ja, der Techno hat gefehlt, der hat dann erst in der Nacht in den Spiegelsaal gefunden.

Aber da stand für mich schon ein anderer fixer Termin an: Die Pratersauna mit Luft & Liebe hat mir mit dem Motto wiedermal nicht zu wenig versprochen. Monkey Safari waren feurig und schillernd in ihrem Sound. Mich hat’s trotzdem im Bunker verschluckt. Techno mit acid-sound, voluminösen Vibes und Tunes und den liebsten Menschen um mich herum. So treibend war das dort, dass man alles rundherum vergessen konnte. Hab’ ich auch.

Was tun, wenn man nicht weiß, ob man das durchsteht? Sich verkriechen? Keine Lösung. Oder doch? Wenn’s brenzlich wird einfach komplett den Schwanz einziehen? Ne, das bin ich nicht. Also wohl Zähne zusammenbeißen und einfach rein ins Vergnügen! Wenn das Wochenende eigentlich am Donnerstag anfängt und am Dienstag aufhört, dann muss man einen guten Plan schmieden.

Deshalb gilt es, sich ein paar Notizen zu machen. Eckdaten, die man nicht verpassen will, und der Rest soll sich dann einfach zeigen. So stressig es vielleicht auch wird und auch wenn sich nicht alles ausgeht, einfach um das Spektakel treiben lassen und genießen, was passiert. Das sei noch gesagt. #surething

FREITAG, 27.04

„He is similarly capable

of inspiring, and creating

something that can only

be experienced live...“

Das UNTEN ist back!? JAAAA! Auf jeden Fall mal für dieses Wochenende, im Zeichen der #klubkultur des Crossing Europe Filmfestivals Linz!

„Wenn am OK Deck die Rede von einem Soundssystem ist, dann dreht es sich dabei um eine liebevoll gefertigte Wall of Sound, genannt Modulith. Ein Schmuckstück, eine formvollendete modulare Schönheit zur Wiedergabe von akzentuierten, fetten Bassklängen. Während Basstrace die „trueshool of dubstep“ zelebrieren, kommt mit HVL ein produktiver Vertreter der elektronischen Musikszene Georgiens ins Clublokal UNTEN und baut mit den beiden heimischen VertreterInnen eine Brücke zwischen Electronica und Techno.“

" MikkiM - producer, musician and DJ is a true pioneer in linking a great range of musical styles.(...)he can play sets full of skanking bass music, jungle and drum’n’bass aswell as raggatek, jungletek and tribe tekno."

„Flying Horstman reißt die Hütte ab.“

Graz / Bunker

Freitag, 27.04

Techno macht Sinn

w/ National support

„Techno macht Sinn geht in die nächste Runde.“ (Da muss man auch nicht viel mehr erklären.)

Es ist „DIGITAL CONFUSION MIXSHOW | CLUB NIGHT“! Das bedeutet: groovige tunes, gute Laune und motivierter Sound mit Joe-Joe!

„We call it Techno! Back to the Roots ... Torsten Kugler David Sachon

all night! 100% Techno im Wohnzimmer! So wie früher! 100% Abriss ... “

Innsbruck / John Freitag, 27.04Montagu

w/ Disko Dieter

„Der GOING DEEP Disko Dieter spielt mal wieder seinen Discokioskhaus. laberlaberlaber... u know the game. Füße eintapen und das Tanzbein schwingen“.

SAMSTAG, 28.04

„Sanft gleiten wir durch das All. Es wirkt fast so als würden die Sterne, unsere ständigen Begleiter, über uns wachen. Uns mit einem Mantel der Harmonie umhüllen. Meteoriten auf ihrer ewigen Wanderschaft schweben friedlich an uns vorbei.(...) Wie beim ersten Mal Verliebtsein grinsen wir uns gegenseitig an. Ich bekomme so langsam das Gefühl, dass sich abertausende von Schmetterlingen in meinem Bauch versammelt haben um in den Innenwänden meines Magen ein spontanes Goakonzert zu veranstalten.“

„Das einzigartige Konzept funktioniert so: Jeder Teilnehmer erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann am Kopfhörer zwischen zwei DJs wählen. House, Electro, Charts & HipHop oder Alternative, Oldies & Classics - it‘s up to you!“

„im Rausch der Illusion führt dich Musik hinters Licht. Den Sinnen gib frei, was dein Traum dir verspricht... (...) A musical vision attempting to encapsulate the power & beauty of the Cosmos within the confines of Techno music, while thematically yearning toward a greater understanding of the universe and our humble place within it. This is Cosmic Techno. This is Pleasurekraft. “

Innsbruck / Plan B

Samstag, 28.04

M&M Statik

w/ Mario Feinstaub und Mario M

„Das neue Techno Duo , schon lange hinter den Plattenspieler , jetzt zusammen gefunden. Techno von A-bis-Z. .. Statik steht für Kraft und Mechanik, M&M die Leidenschaft ein Handwerk auszuführen!“

SONNTAG, 29.04

Linz / OK Mediendeck

Sonntag, 29.04

CROSSING EUROPE Nightline 5

w/Joja

"Joja verwöhnt mit aktuellen Clubsounds. Sie ist Architektin, Radiohost (FM4 La boum deluxe) und DJ. Mit ihren Kolleginnen von V ARE veranstaltet sie das Festival „Reform Act“, ihr musikalisches Debut wird heuer auf dem Label „duzzdownsan" erscheinen.“

Von Downtempo bis Ambient, von House bis Disco, von draufprescher-Techno bis Tech-House, von drinnen bis draußen von 14 bis 06 Uhr - Kein Sonntag ohne Techno weiß, wie ich den Sonntag gerne mag: Abwechslungsreich und alles serviert, was ich mag.

MONTAG, 30.04

„Free Human Rights Open Air“ Free raving. Free music. Free geile Anlage, free people, free Wien, free spirit. Enjoy, ab 14 Uhr! ♥ Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. ♥

Wien / MQ Hofstallungen

Montag, 30.04

Mai Quartier - Free Rave im MQ

w/MERKWÜRDIG, Puppenhouse

„Nach dem Open-Air zwischen den Museen gehts ins MQ ♥ Zusammen begleiten wir euch vom Frühlingshouse am frühen Abend bis hin zu hartem Techno in den Sonnenaufgang des 1en Mai.“ Also Endless Music am Montag.

Danach fragen alle, das wollen doch alle sehen: dubfire:live HYBRID show. Von Washington DC aus, hat er sich einen weltweiten Namen gemacht. „Dubfire (aka Ali Shirazinia) is an artist whose drive, talent and intuition have placed him in the top tier of electronic music artists in the world.“

Tanz in den Mai wird in Linz nicht mit rohen, metallischen sondern mit warmen Tönen gefeiert. „(...) Darum ist der 30.4. auch der letzte Block Party Termin, bevor es im Herbst wieder weiter geht. Dafür gibt es ein Homegrown Line Up vom feinsten das von Hip Hop über Reggae & Dancehall bis hin zu Afrobeats & Trap wie gewohnt alles abdeckt.“

DIENSTAG, 01.05

Wien / Maria-Theresien-Platz

Dienstag, 01.05

1. MAI RAVE (Open Air - Day 2)

w/ Bassline Dnb & Drumworks

DnB wird sicher nicht vergessen! Die Anlage, die bei den Freie Luft-Events am Maria Theresien-Platz aufgestellt wird, lässt jedes Mal, wurscht ob Techno, nur House oder DNB, sogar die U-Bahnstation beim Volkstheater noch vibrieren. So mag ich das, der Bass muss... Am besten schon am Nachmittag, hier auch ab 14 Uhr! Nice.

Gerald VDH legt am Samstag auch im Berghain in Berlin auf. In Wien kann ich ihn mir immerhin am Dienstag geben. Ich hoffe, ich halte bis dahin durch, denn auch Børt und MMRS(Matt Mor & Rene Schwarzmann) sind am Line-Up. Eine stabile und liebende Runde, menschlich und soundtechnisch. Von 10 bis 10.

„[Core temperature is an indicator of how thoroughly cooked MEAT is based on the colour and juiciness. 52 degrees is ideal for a perfectly soft and tender result, with a moist and red center.]“

"+ Dayparty bei Schönwetter ab 16H mit Open Air Floor & Live Concert"

Die Saison im Sommer startet somit irgendwie offiziell. Sobald der Dienstag wieder etwas in der Stadt hergibt, wo es bis in die frühen Morgenstunden mit Sound und Spritzer zu verbringen gibt. Da ist das Technocafe ein Treffpunkt. Hohe Schuhe gibt’s von mir trotzdem nicht, die Rave-Sportschuhe bleiben an.

Nutze den Hashtag #fm4zuckerlkette auf Instagram und auf Facebook , um Teil der #klubkulturkolumne zu werden und sich gegenseitig zu vernetzen. Wurscht ob Eventteaser, EP-Release, Snapshot beim Ausgehen. Freu mich drauf!

