Vier Jahre ist es schon wieder her, dass Wes Anderson uns ins hellrosa „Grand Budapest Hotel“ geschickt hat, jetzt kommt endlich sein neuer Film „Isle of Dogs“ in die Kinos - und ins FM4 Kino unter Freunden. Wie schon in „The Fantastic Mr Fox“ setzt Andersin auf Tiere und Stop Motion.

„Isle of Dogs“ ist eine Verneigung vor der japanischen Filmkultur. Die Sci-Fi-Dramödie ist zweisprachig in einer fiktiven japanischen Stadt angesiedelt: Der Rauch sieht aus wie Glasnudeln. Die US-Austauschschülerin Tracey Walker (gesprochen von Greta Gerwig) trägt einen blonden Euro und der fiese Bürgermeistergehilfe hat Frankensteinsche Dimensionen. Der Mix of Cultures, tierisch individuelle Hauptprotagonisten, politischer Aktivismus rund um Tsunami und Atomkatastrophen verdichten sich zu einem witzig makaberen No Future-Porträt einer jungen Generation., so Petra Erdmann, die den Film bereits auf der diesjährigen Berlinale gesehen hat.

Tickets zu gewinnen!

FM4 Kino unter Freunden: „Isle of Dogs“ (OmU, 101 min) am Mittwoch, 09.05. um 20 Uhr in der UCI Kinowelt Millennium City.

Wir verlosen 40x4 Tickets, wer an der Verlosung teilnehmen will, muss nur folgende Frage beantworten: Den Hund auf untenstehendem Bild verschlägt es in einem Filmklassiker nicht nach Japan, sondern in ein rätselhaftes Zauberland - wie heißt dieser magische Ort?

Schickt die richtie Antwort und euren ganzen Namen an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 4. Mai 2018, 11 Uhr