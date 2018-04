FM4 Private Sessions mit Clara Luzia

Warum immer nur Musik aus der Dose. Clara Luzia spielt ein exklusives Konzert in deinen eigenen vier Wänden. Schick uns ein Foto deiner Party-Location!

Zur Zeit ist Clara Luzia mit ihrer Band auf Deutschland-Tour. Im Mai tourt sie mit ihrem neuen Album „When I Take Your Hand“ auch in Österreich (alle Termine findest du hier). Während dieser Tour nimmt sie sich auch Zeit, um mit ihrer Gitarre bei dir zu Hause vorbeizuschauen. Normalerweise gibt es bei einem Konzert einen Graben zwischen Publikum und Band, im Rahmen der FM4 Private Sessions kannst du Clara Luzia und ihre neuen Songs anders erleben: ganz nah, auf Augenhöhe, akustisch und unverstärkt.

Die Sessions selbst finden dann von 18. bis 20. Mai statt. Wo, entscheidest du, schick uns ein Foto oder ein Video von deiner Location, in der Clara Luzia ihr Akustik-Set spielen soll. Ob in der WG-Küche, im Wohnzimmer, im Partykeller oder im Wochenendhäuschen bei der Oma.

Falls du an deinen Garten oder die Terasse denkst: Da das Wetter gerne auch verrückt spielt, sollte es eine Indoor-Ausweichmöglichkeit geben. Die FM4 Private Session soll im privaten Rahmen mit +/- 40 deiner Freund_innen stattfinden.

Schick uns deine Einladung für die FM4 Private Sessions mit Clara Luzia per Mail an game.fm4@orf.at , per WhatsApp (0664/8284444) oder auf Facebook oder Instagram. (#FM4PrivateSessions nicht vergessen und dein Posting auf öffentlich stellen.)

Die FM4 Private Session mit Clara Luzia könnte bei dir zu Hause am 18., 19. oder 20. Mai stattfinden.

Einsendeschluss ist am 10. Mai um 12 Uhr. FM4 wird gemeinsam mit Clara Luzia aus allen Einladungen drei Locations aussuchen und am 11. Mai die Gewinner_innen verständigen.