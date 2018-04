Die FM4 Charts vom 28. April 2018

Mavi Phoenix erklimmt mit „Yellow“ das oberste Treppchen der FM4 Charts.

In der Woche, in der österreichische Musik gefeiert wird, ist es fast logisch, dass auch Musik aus Österreich ganz vorne in den FM4 Charts ist. „Yellow“ von Mavi Phoenix landet dabei auf der #1, doch auch Platz zwei und drei sind mit Lea Santee und Yung Hurn in österreichischer Hand.

Der höchste Neueinstieg kommt diese Woche von AVEC mit „Love“ auf Platz 11. Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigt, darüber könnt wie immer ihr abstimmen, die Neuvorstellungen dieser Woche findet ihr hier.