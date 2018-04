Gigi D’Agostino-Konzert im Bollwerk Wien mit Polizeieinsatz

Das Bollwerk Wien bucht Gigi D’Agostino, verkauft viel mehr Karten als Menschen vor der Stage Platz haben und muss schließlich die Polizei zur Hilfe holen. Ein Erlebnisbericht.

Von Jan Hestmann

Wenn Lento Violento-Gott Gigi D’Agostino in die Stadt kommt, dann nimmt man schon mal eine ungewöhliche Reise in unbekannte Gefilde auf sich. In diesem konkreten Fall: in die U1 steigen und nach Kagran fahren, dort, wo sich das Bollwerk Wien befindet.

So unnachvollziehbar sich das für KollegInnen am Sender anhört, ja, ich habe mich auf dieses Konzert wirklich gefreut. Gigi D’Agostino war ein nicht unwesentlicher Soundtrackgeber am Weg durch die Pubertät. Die Sehnsucht, die Hits L’Amour Toujours, The Riddle, Bla Bla Bla, La Passion und so weiter einmal live zu erleben, ist nicht zu leugnen. Jugend jetzt nochmal ordentlich aufkochen lassen, ja bitte!

Haben sich offenbar viele andere auch gedacht. Der Ansturm auf die Tickets war groß, als bekannt wurde, dass Gigi nach Wien kommt. Und das Bollwerk Wien reagiert. Das Kartenkontingent wird aufgestockt, der Preis angehoben. Haben die denn alle da drin Platz? Es wird sich schon jemand Gedanken gemacht haben...

Irgendwann zwischen 00:00 und 02:00 Uhr soll er spielen, verkündet das Bollwerk via Facebook. Außerdem soll es zusätzlich zu dem erweiterten Kartenkontingent noch genügend Tickets an der Abendkassa (!) geben, heißt es. Das wundert schon ein wenig.

Es kam zu zwei Anzeigen wegen Körperverletzung. Außerdem zahlreiche Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen. Mehr auf wien.orf.at

Die erste Hürde ist die Schlange vor dem Bollwerk Wien. Dort warten Gäste mit Vorverkaufstickets, genauso wie Gäste ohne Tickets. Nach mehreren Versuchen komm ich mit dem Ticket dann doch an der Schlange vorbei und hinein. Viele andere kommen nicht so weit, egal ob sie ein Ticket haben oder nicht. Die Gruppe, mit der ich gekommen bin, bleibt zurück.

Endlich im Barbereich angekommen, ist schon die zweite Hürde in Sicht. Vor dem Bühnenzugang sind Securities aufgestellt und lassen niemanden mehr rein. Die zahlreichen Einwände der Gäste, dass sie Tickets haben, werden nicht weiter kommentiert. Nur soviel: es ist voll. Und dann, auf Kommando, beginnen die Securities auch noch mit vereinten Kräften die Masse zurückzudrücken, Richtung Ausgang. Leichte Platzangst stellt sich ein. Heißer Atem aus allen Richtungen.

facebook screenshot

Plötzlich steht da eine Reihe PolizistInnen vor der Crowd und drückt mit. Ein Polizist steht auf der Bar und beginnt die Leute zu zählen. Spätestens zu dem Zeitpunkt hat sich das Gefühl eingeschlichen, man ist gerade nicht auf einem Gigi D’Agostino-Konzert, sondern in den vorderen Rängen einer Demonstration. Die Crowd stimmt ein in lustvolles „Sound of da Police“. Latente Aggression in der Luft. Ein Gast wird von einem Polizisten an mir vorbei rausgezerrt.

Ein Bollwerk-Angestellter hat plötzlich ein Megafon in der Hand. Ich verstehe nicht, was er sagt. Laut Facebook-Kommentaren wurde durchgesagt, dass man sein Geld bei der Kassa zurückbekomme, wo sich zu diesem Zeitpunkt aber niemand befunden haben soll.

Durch Zufall komme ich zwischen dem Gedränge doch noch in den Bühnenbereich. Auch dort ist es komplett voll. Nach weiterem langen Warten fängt Gigi D’Agostino dann auch irgendwann tatsächlich an (zwischendurch wurde gemunkelt, dass der Gig abgesagt ist). Aus der Entfernung ist Gigi nicht wirklich zu erkennen.

Es geht los mit „Bla Bla Bla“. „L’Amour Toujours“ wird im Lauf des Sets sogar zweimal gespielt. Irgendwann haben alle plötzlich Leuchtstäbe in den Händen. Das ist aber alles irgendwie nur noch nebensächlich. Das erhoffte Gigi-Gefühl will an diesem Abend nicht mehr aufkommen. Was bleibt, ist, was vor dem Konzert passiert ist. Und ein verschwitztes T-Shirt.

facebook screenshot

Viel Kritik via Facebook

Im Facebook-Event hagelt es zurzeit massig Kritik. Da findet sich neben viel abgeladenem Frust und der großen Frage, wie und wann man jetzt sein Geld zurückbekommt, auch der Claim: „We Survived Gigi 2018“

facebook screenshot

Stellungnahme vom Bollwerk Wien

Das Bollwerk Wien hat soeben eine Stellungnahme abgegeben. Darin schreiben sie, dass alle Gäste in der Location Platz gehabt hätten, allerdings hätten sie sich nicht ideal verteilt. Es hätte neben der Main Stage auch einen Soul Club gegeben. Der wäre allerdings fast leer gewesen, weil alle zu Gigi D’Agostino wollten. Geld zurück für Vorverkaufstickets soll es geben. Wie, das hat das Bollwerk noch nicht verraten.