#SlaveryWasAChoice: Die besten Reaktionen auf Kanye West

Kanye Wests jüngste verbale Entgleisung liefert großartige Reaktionen auf Twitter.

Von Jan Hestmann

Immer wieder Kanye. Beinahe täglich liefert der Rapper Sager oder Tweets, bei denen man sich nur verstört an den Kopf greifen kann. Jetzt hat der überzeugte Trump-Anhänger und selbsternannte Twitter-Philosoph noch eins drauf gesetzt - und das ist bei der von ihm gelegten Latte schon ein kleines Kunststück:

In einem Videointerview mit dem US-Klatsch-und-Tratsch-Portal TMZ merkt er an: “When you hear about slavery for 400 years. For 400 years?! That sounds like a choice (...)"

Auf Twitter will er sich rechtfertigen, und legt bei der Gelegenheit noch nach:

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) 1. Mai 2018

My point is for us to have stayed in that position even though the numbers were on our side means that we were mentally enslaved — KANYE WEST (@kanyewest) 1. Mai 2018

Das Internet antwortet

Zum Glück ist das Internet längst zur Stelle und kennt auch kein Erbarmen. Unter dem trending Hashtag #SlaveryWasAChoice tummeln sich unzählige großartige Reaktionen. Hier eine Best-of-Auswahl:

#SlaveryWasAChoice



Madda: Boy get back in that damn field and get that pick swingin!



Me: pic.twitter.com/YnN4pky3zz — OXTAIL GAWD (@ThatDudeMCFLY) 1. Mai 2018

Me running off the plantation as soon as I got the news that #slaverywasachoice pic.twitter.com/Kao14o7lJS — Pink Lexsta 👸🏿💕 (@LokifyedLexi) 2. Mai 2018

After handing massa your two weeks notice #slaverywasachoice pic.twitter.com/6dJztfNEoW — IS THERE A BUDGET? (@goldenpolaroid) 2. Mai 2018

“What’s the attendance policy here? Does my PTO carry over from my last plantation?” #SlaveryWasAChoice pic.twitter.com/1bc5XjjXiw — Charles J. Moore (@charles270) 2. Mai 2018

#SlaveryWasAChoice



Massa’s Wife: “Ninny can you come bathe the children get em ready for supp-“



Me: pic.twitter.com/cvsUQ5HIE1 — OXTAIL GAWD (@ThatDudeMCFLY) 1. Mai 2018

Mehr #SlaveryWasAChoice Tweets gibt es hier.