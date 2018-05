Selektiertes Feiern am Wochenende!

Hallo, da bin ich schon wieder oder immer noch. Das weiß ich nicht so genau. Das letzte Wochenende hat am Donnerstag mit den Amadeus Awards angefangen und mit einem dayrave am Dienstag geendet. Jetzt kommt das nächste - und da pick ich mir diesmal genau raus, wohin es geht.

Von #diezuckerlkettenfrau

Wo setzt man an, wenn alles gleichzeitig kommt und geht und man sich nur fragt, wie sich das ausgehen soll? Richtig, nirgends. Doch dann verpasst man alles. Diese Angst war letzte Woche in Wien wohl kollektiv, denn egal wo ich war, jeder hat sich das verlängerte Wochenende reingezogen.

#nichtselektiertamletztenWE

Ja, der Sommer ist da. Es war das erste Wochenende, an dem ich komplett überfordert von einem Club in den anderen hätte hetzen können, doch die tolle Musik und die viele Sonne haben sich in soviel Energie geballt, dass sie mich überall hinkatapultiert hat.

Lange herbeigewünscht und jetzt überfordert. Der Klassiker. Deshalb Kräfte für den Sommer einteilen und selektiert feiern, es steht ja bald schon wieder ein Feiertag an.

#selektionfürsWE

FREITAG, 04.05

Fuck, das ist echt schon? Jetzt? Also an diesem Freitag? Wie konnte das passieren, ich hab kein Ticket, weiß aber auch nicht, ob ich da hin will. Solomon steht für feinste Selektion, er ist DER Mann. Ist er einfach. Am Lighthousefestival letztes Jahr hat gefühlt echt jeder irgendwo einen Track von ihm ins Set gepackt. Seine Dancemoves sind legendär und von seinen Boilerroom-Sets und den Videos sprech ich erst gar nicht.

Solomon verbindet und er kommt nach Wien. Das ist was ich mir gewünscht habe - und jetzt bin ich komplett überfordert. Denn, was wenn nicht er sondern die anderen es ruinieren? Menschenmassen im Horst und danach gibt’s keine zweite Chance, es wird dann immer das eine Mal „Solomon in Wien“ sein, das dann Scheiße war. Doch wenn man ihn liebt und er mit allem, was er tut, dich glücklich macht und einfach zu dir passt und du ihn einfach sehen willst, das kann doch gar nichts ruinieren, oder? Ja, auch meine Angst ist groß - 5000+ Interessierte auf Facebook...

SAMSTAG, 05.05

Berlin ruft und ruft, doch die Stadt muss warten und findet auf anderen Wegen zu mir. Durch Musik, durch DJs. Nicht jeder geplante Trip findet statt und manchmal landet man ganz wo anders, doch das ist ja das besondere, wenn auf einmal etwas neues eine Rolle spielt, etwas unerwartetes und es einen völlig einnimmt.

Eine Reise, eine Person, eine Begegnung, ein Track. Plötzlich werden alte Pläne durchkreuzt und neue geschaffen. Einfach mal passieren lassen und genießen, was passiert. Damit’s vom Feisten wird. Auch wenn das für einen Ausnahmezustand sorgt.

S wie selektiert oder S wie Soundsystem á la „Dubbing Sun Soundsystem“, welches es im KAPU zu feiern gilt. Also sie sind das erste Mal in Linz und werden für bouncy-sound sorgen. „Delivering you tuffest dubplates and heavyweight dub specials, the sound of Dubbing Sun is based on dub and steppas with some adds of future sounds“.

Ich feier ja, wie nicht nur DJ-Namen sondern auch schon die Schreibweise und Sprache einen Sound und Genre beschreiben können „from strong raggamuffin chants unto sweet rub-a-dub vibez and all inbetween“. Da brauch und kann ich gar nicht mehr hinzufügen, außer: Watch your language-selection, Freunde.

Ja, der Niederländer kommt nach Salzburg. Ganz speziell und selektiert und „spirituell“ steht da in der Veranstaltung, die Freude ist groß, dass er es in die Kantine schafft.

Mit nem Nummer 1 Hit auf Beatport und seinen Techno-Produktionen hat er sich das auch verdient, dass man sich auf ihn freut. Und du, hinzugehen und sich einen wundervollen Techno-Abend auch mit Berlin Underground -Mukke zu gönnen. Darf man ruhig.

Wie oft man beim Raven mit der Ruhestörung konfrontiert wird... Die Kontrollen nehmen momentan zu, ist aber ein anderes Topic. Und sie wird nicht nur durch Techno veursacht, sondern auch durch Drum&Bass. Am besten funktioniert die Lärmbelästigung der Anreiner und der sensiblen ja bekanntlich mit einer guten Anlage.

Also einem HQ-Soundsystem, das für den Belgier und UK-Star Alix Perez in Innsbruck Platz findet. „Es wird laut in der Music Hall!“ Ich bitte darum.

Ich habe ausselektiert, nicht nur die Kleidung für den Sommer, sondern auch wohin das Raven diese Woche geht. Und so verlasse ich Wien und mach mich sogar auf den Weg nach Prag um Lehar aus Venedig zu sehen. „a mixture of sounds and atmospheres of dramatic effects

characterized by intimate basslines and intriguing melodies.“ Noch mehr um BDB RO von RaveOida mein Ohr und mein Herz zu schenken.

Ein wundervoller Freund, ein Businesspartner in Crime und ein wohl noch besserer DJ, der es mir Wert ist, in den Zug zu steigen und das eine oder andere in Wien zu verpassen.

SONNTAG, 06,05

Wenn alles aufeinmal zusammen fällt, wie es der Sommeranfang oft gerne überfordernd handhabt, braucht man nicht nur einen guten Plan, sondern muss auch irgendwo Abstriche machen. Dachte ich. Dabei ist es mehr ein herumschieben seiner Möglichkeiten. Hier in der Saison öfters und mehr den Dayrave reinpacken, dort mehr für die Arbeit hinschauen, hier mehr verweilen, dort Freunde treffen...

Drinnen oder draußen sein hat mich hart gestresst. Denn der dunkle Techno, schiebend wohlgemerkt, hat meine Beine verzaubert. Doch mein Gemüt wollte trotzdem auf einer Picknickdecke liegen. So ausgewählt kann auch Musik kommen und gehen. Jetzt wird mehr Disco und Funk angesteuert. Und das Draußen sein. Funktioniert auch gut in Hallein/Salzburg ab 12 Uhr mit „’S’ wie...Sound, Steg, schwimmen, Sause, Sonntag, Spontanität, Sonne, See“

MITTWOCH, 09.05

Was Musik mit einem anstellen kann, hat mir die 52 Degrees - Meat Market Morning Matinee in der Grellen Forelle am Samstag gezeigt. Der Berlintechno und das B2B von Matt Mor (Matt Mor & Rene Schwarzmann) haben mich so gepusht, dass ich trotz Rücken-Aua nicht aufhören konnte, zu tanzen. Sobald es mich von der Terrasse wieder hineinverschlagen hat,musste gestampft werden.

Ich wusste nicht, ob ich die Dunkelheit oder die Sonne zu dieser Zeit mehr wollte. Am Tag davor konnte ich Fabiano Jose schon bei der Freien Luft Demo bewundern und dieses Houseset hat glücklicherweise mit voller Anlage die Stadt beglückt. Wie schön, dass beides aufeinandertrifft. Am Cobenzl, mit Aussicht! Da fällt mir die Rein-Raus-Enstcheidung dann nicht mehr schwer.

Tickets? Gibt's on air mit mir am Freitag auf FM4 La boum deluxe ab 21:30 zu gewinnen!

Vielleicht wird es eines der letzten Male sein, in die Forelle zu wandern. Nicht, dass ich dort am letzten Weekend nicht genug gewandert wäre, doch langsam neigt sich die Saison für mich dem Ende zu. Denn die Sonne ruft, die frische Luft und die Vöglein.

Doch das heuer erschienene Album von Pleasurekraft kann man sich noch live geben. Den cosmictechno hat einer der beiden ja schon bei FM4 La boum deluxe präsentiert und da hab ich gesagt, dass ich komme. Und: FRIENDS, LOVERS, AND OTHER CONSTELLATIONS ist das Motto. Das klingt doch nach einer guten Selektion für Techno.

Der Prater ist der begehrteste OpenAir-Ort im Mai. Das bedeutet am 1.Mai und auch sonst einen Auflauf an Menschen. Doch dort zu raven hat auch etwas Besonderes. Weil das jetzt aber auch schon öfters der Fall war, setzt man jetzt noch einen oben drauf. Oder uns oben rein. Ins Riesenrad.

Wir dürfen jetzt einfach in den Waggons des Riesenrads nach dem „Hop On - Hop Off“-Prinzip raven. Und nicht mit irgendwem sondern mit Electric Indigo, Crazy Sonic, dem LHF Squad, Cid Rim, Ken Hayakawa, Wolfram, Oberst & Buchner (Heimlich),und dann gibt’s noch den FM4-Waggon mit Kristian Davidek, Dalia Ahmed, Joyce Muniz - also finest selection. Und so spielt es auch noch Rap, Hip Hop, Alternative und Co mit Mavi Phoenix und Leyya zB. Also ein, zwei Runden werde ich sicher mitdrehen und eine Festival-Stage mit Kruder & Dorfmeister und Patrick Pulsinger gibt’s für uns Technofans auch noch!



Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau