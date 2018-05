Alles was ich will

Der Song zum Sonntag: Schmieds Puls - „Run“

Von Christoph Sepin

Eine Stimme, man weiß nicht woher. Kommt das von innen? Spricht da jemand von draußen herein? Eine Geschichte wird zumindest erzählt, das ist klar, egal von wem und wann.

„Who’s my body? Who’s talking?“, fragt Mira Lu Kovacs von Schmieds Puls zu Beginn von „Run“. Hier ist vieles vage und unpräzise, fragend und wundernd. Eines ist aber klar: Man will weg. Weglaufen, wegrennen, weg von dem, was da in einem schlummert. „All I wanna do is run away from you“.

Geschichten aus verschiedenen Perspektiven erzählen, die Welt aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten: Mira Lu Kovacs ist besonders gut in dieser verwaschenen, unklaren Definition der erzählenden Person in ihren Liedern.

Erinnerungen an Dinge, die passiert sind, oder vielleicht auch nicht. „Did we talk the night, did we break the law? This is all news to me“. War man nächtelang unterwegs? Hat man Neues entdeckt, über sich selbst, über die Welt, übereinander? Eine vergessene Nacht, eine verschwommene Erinnerung, eine Erkenntnis über sich selbst.

Eine Geschichte, die ihre Message je nach Perspektive umdreht: Einmal ist es die Erzählerin selbst, die im Fokus steht. Die mit sich selbst spricht und mit den Facetten ihrer selbst, von denen sie weg will. „As soon as you get a hold of me, I want to slip right back through the crack I came from.“

Dann ist wieder jemand anderes im Zentrum, eine Wand, gegen die man singt. „You’ll be an island, I’ll be some sea.“ Man selbst ist frei, denn man kann ja wegrennen. Die anderen sind die, die als Inseln zum Stillstand verdammt sind. Die „hypocrites“, die Fantasievorstellungen, die Hände, die zurückhalten.

Verpackt ist das alles in Melodien zwischen Entspannung und Wahnsinn, Gitarren, die zwar ruhig vorwärts tragen, aber jederzeit ausbrechen können. Wie die Lyrics vermitteln auch die Instrumente das Gefühl, dass hier gleich was ganz Großes passiert, was Wichtiges, eine Entscheidung, die das Leben verändert. Wegrennen oder nicht? Ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Lied, eine Hoffnung und eine Fantasie.