Die neueste Ausgabe von Rapper lesen Rapper zum Nachschauen

Die Rap-Late-Night-Show mit Yasmo, Struggle MC, Lil Dirty, HME und Da Bürgermasta. Aufgenommen im Literaturhaus Graz.

Nach der Premiere in der Urania in Wien, haben sich die Rap lesenden Rapper am 20. April ins Literaturhaus Graz begeben.

Wir haben ihre Auftritten fürs Radio aufgenommen - und auch mitgefilmt, damit wir euch die Atmosphäre der Events mit dem Motto “Literatur ins Face” bestmöglich ins Wohnzimmer bringen können. Die Videos der diesmaligen ProtagonistInnen haben wir auch einzeln herausgeschnitten; hier schonmal Yasmos Auftritt, in dem sie Big Shaq’s „Mans not hot“ liest. Die restlichen Videos folgen im Lauf der Woche!

Mit dabei waren:

Yasmo (Ink Music)

Struggle MC (Noedge)

Lil Dirty (Dirty South Ent.)

HME (Ochtedreisg)

Da Bürgermasta

Die Rapper_innen und Musiker_innen interpretieren Werke von Zeitgenossen_innen und Vergessenen der Rap-Geschichte literarisch neu. Aktuelles, Altes, Skurriles – auf Englisch, Deutsch oder selbst übersetzt, generieren unerwartete Momente der Komik und Tiefsinnigkeit. Einzige Vorgabe: nichts Eigenes.

Für alle, die in Graz nicht dabei waren - oder das Ganze nochmal sehen wollen, hier das Video des „Rapper lesen Rapper“-Abends. Die nächsten Termine kann man sich auch schon mal notieren: 15.9.2018, Urania, Wien und 12.10.2018 Kapu, Linz.