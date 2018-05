Screenshot / This Is America

Childish Gambino meldet sich mit radikalem „This Is America“-Video

Eine düstere Bestandaufnahme des „Land of the Free“.

Von Jan Hestmann

FM4 Darling und Multitalent Donald Glover kennen wir nicht zuletzt als Schauspieler - etwa aus der wunderbaren Serie „Atlanta“ und in Kürze zu sehen im Star Wars-Spin Off „Solo: A Star Wars Story“. Aber auch als Rapper unter dem Namen Childish Gambino. Sein Song „Redbone“ war zentral im satirischen Horrorschocker „Get Out“, der letztes Jahr einer der großen Lieblingsfilme unserer Redaktion war. Ende 2016 war Childish Gambino mit seinem dritten Studioalbum „Awaken, My Love!“ Grammy-nominiert. Und gestern hat er sich mit neuem Material zurückgemeldet.

„This Is America“ heißt der Song und startet ganz vergnüglich mit den Zeilen „We just wanna party“, „We just want the money“. Die Stimmung schlägt aber bald um. „This Is America“ ist eine düstere Bestandsaufnahme der waffenverliebten Great Nation. Und das Video dazu hat es in sich. Regie geführt hat „Atlanta“-Regisseur Hiro Murai. Ästhetisch perfektioniert, glänzt es vor allem durch seine punktuelle Radikalität.

Donald Glover war gestern auch zu Gast in der Late Night Show Saturday Night Live.