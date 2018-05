Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh

Viel zu lange musste die Welt darauf warten, dass endlich jemand die beliebte Version von Happy Birthday in die Tat umsetzt.

Von Marc Carnal

Happy Bithday to you.

Marmelade im Schuh,

Aprikose in der Hose,

Happy Birthday to you.

So tönt es bei Geburtstagsfeiern häufig aus Kinderkehlen. Die Urheberschaft dieser Happy-Birthday-Verballhornung zu recherchieren, könnte ein lohnendes Unterfangen sein. Auch eine metrische Analyse würde sich anbieten. Noch interessanter finde ich allerdings, den Text im Rahmen einer Versuchsanordnung am eigenen Leib endlich auf seine Praxistauglichkeit zu testen.

Verblüffend ist, dass anscheinend noch niemand vor mir auf diese Idee gekommen ist. Nur zu gerne bin ich bereit, Pionierarbeit zu leisten:

Marmelade im Schuh

Profi-Tipp: Ich empfehle rund 100 Gramm Preiselbeer-Marmelade mit Zimmertemperatur, um ein optimales Feeling zu gewährleisten.

Vorteil: Härtet das Fruchtgelee aus, kann es zu einer erhöhten Stabilität des Fußes im Schaft beitragen.

Nachteil: Es pickt schon ziemlich grausig.

Fun-Faktor: ■■■■□

Feeling: ■■■□□

Risiko: ■□□□□

Aprikose in der Hose

Profi-Tipp: Unreife, harte Aprikosen in Kombination mit engen Boxershorts ermöglichen das bequeme Tragen von unzerquetschten Früchten.

Vorteil: Fallen die Aprikosen günstig, deutet die erweiterte Hosen-Ausbeulung ein stattliches Gemächt an. Außerdem kann man die Fruchtstücke bei entsprechender Körperhygiene nach dem Versuch noch essen.

Nachteil: Am Pissoir erntet man irritierte Blicke, wenn beim Wasserlassen Aprikosen aus der Unterhose purzeln.

Fun-Faktor: ■■■■□

Feeling: ■■■■■

Risiko: ■■□□□

BONUS: Coca Cola im Pullover

In manchen Breiten wird „Aprikose in der Hose“ durch „Coca Cola im Pullover“ ersetzt. Auch Anhänger dieser Variante sollen beim großen Happy-Birthday-Test nicht zu kurz kommen:

Profi-Tipp: Das Cola vor dem Versuch nicht im Kühlschrank lagern. Meine Mimik im Video verrät, dass ich diesen Tipp nicht befolgt habe.

Vorteil: Von außen ist Cola nicht so ungesund.

Nachteil: Gefahr eines Herz-Kreislauf-Stillstands

Fun-Faktor: ■■□□□

Feeling: ■□□□□

Risiko: ■■■■□