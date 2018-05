So klingt Dub FX auf Steirisch

Seht hier den Auftritt von Struggle MC bei Rapper lesen Rapper im Literaturhaus Graz. Der Grazer Rapper übersetzt Dub FX ins Steirische.

Premiere von Rapper lesen Rapper war in der Wiener Urania. Am 20. April haben die Rap lesenden Rapper dann Station in Graz gemacht. Wir haben ihre Auftritte am 20. April fürs Radio aufgenommen und auch mitgefilmt.

„Literatur ins Face“ zum Mitnehmen, quasi.

Mit dabei waren:

Yasmo (Ink Music)

Struggle MC (Noedge)

Lil Dirty (Dirty South Ent.)

HME (Ochtedreisg)

Da Bürgermasta

Pia Schulz

Die RapperInnen und MusikerInnen interpretieren Werke von ZeitgenossenInnen und Vergessenen der Rap-Geschichte literarisch neu.

Aktuelles, Altes, Skurriles – auf Englisch, Deutsch oder selbst übersetzt. Generieren unerwartete Momente der Komik und Tiefsinnigkeit.

Einzige Vorgabe: nichts Eigenes. Die weiteren Einzel-Videos der Veranstaltung in Graz folgen im Laufe der Woche, hier ein Video des ganzen Abends im Literaturhaus Graz.

