Bubble Days 2018

In Linz finden am 8. und 9. Juni die Bubble Days statt. Hier ist das Programm für das „etwas andere Hafenfest“ mit FM4 Bühne und freiem Eintritt.

Rund 20.000 Besucher_innen waren letztes Jahr auf den Bubble Days. Manche um Bands wie Antilopen Gang zu sehen, andere um „mal zu schauen“ was hier geboten wird. Chillig untertags und quirlig in den Abend hinein, und was noch besser ist: alles bei freiem Eintritt.

Wakeboard, Flyboard, Stand-Up-Paddeln

Die Donau steht im Zentrum der Bubble Days: an den beiden Festivaltagen kann man Wakeboard-Profis bei ihren Sprüngen zuschauen, nach Sonnenuntergang sollten sie durch ihre LED-Anzüge nicht zu übersehen sein. Es gibt eine Flyboard-Show wo Rider bis zu neun Meter in die Luft befördert werden und ach: Stand-Up-Paddeln. Heuer treten Teams bei einer SUP-Challenge gegeneinander an. Das Gelände bietet auch einen Pumptrack & Ramps für Skater und Longboarder und speziell für die weiblichen Gäste wird es „B-Girl Circle Showcases & Workshops“ geben. Das Künstlerkollektiv SILK Fluegge, die heuer den Frauenpreis der Stadt Linz gewonnen haben, werden Festivalbesucherinnen Breakdance-Unterricht geben.

Sammer - Surf Fanatic

Die Bubble Days finden am 8 und 9. Juni im Linzer Hafen statt.

Das Liveprogramm auf der FM4 Bühne

Das Gelände der Bubble Days erlaubt auch schwimmende Bühnen: am Urban Beach zum Beispiel legen an beiden Festival-Abenden DJs auf, für die Frühaufsteher-Festivalgäste gibt es den FM4 Hafen-Frühschoppen mit einem Livekonzert von Worried Man & Worried Boy.

Die FM4 Bühne wird bei den Bubble Days heuer nicht mehr am Wasser liegen sondern im Grünen aufgebaut werden. Der Freitag steht unter dem Motto „Female Friday“: auftreten wird die Lieblingssängerin von Conchita: Ankathie Koi. Und auch Yasmo mit ihrer Klangkantine, die erst kürzlich bei der Amadeus Award Verleihung ein feministisches Statement gesetzt hat. Hunney Pimp wird den Freitag eröffnen, als Headliner treten Audio88 &Yasin auf. Den letzten Party-Slot auf der Hauptbühne belegt DJ Mad von den Beginnern.

Audio 88 - Yassin

Am Samstag spielen die Steaming Satellites auf, das Londoner Hip Hop/Dub Quartett Foreign Beggars kommen, und vor Sonnenuntergang kann man sich Gurr, die Indie-Pop-Darlings aus Berlin anhören. Eröffnet wird das Samstags-Programm auf der FM4 Bühne von der 6-köpfigen Wiener Band Buntspecht und den Abschluss macht das FM4 Tribe Vibes Sound System.

Die FM4-Crew könnt ihr beim FM4 Stand kennenlernen, euch dort mit den neuesten Festival-Tattoos eindecken und am FM4 Hashtag Printer eure Selfies und Konzertfotos des Abends ausdrucken lassen und mitnehmen. Damit das Festivalwochenende bei den Bubble Days unvergesslich bleibt.