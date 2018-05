FM4 La Boum De Luxe LIVE mit Camo & Krooked und dir!

Gewinn Tickets für FM4 La Boum De Luxe LIVE mit Camo & Krooked am Freitag, 18.Mai.2018!



Wer freitags immer brav FM4 La Boum De Luxe hört, weiß, dass einmal im Monat die Hosts Reini und Markus oder Camo & Krooked heißen. Das bedeutet eine Sendung mit fettem D’n’B, minimalistischen und liquiden Sounds, hämmerndem Dubstep, etwas Jump-Up oder auch housigeren Tönen im Studio.

Radio FM4 / Kristian Davidek

Am kommenden Freitagabend, 18.Mai, laden wir dich nicht nur ein übers Radio ins Weekend zu starten sondern im Radio bei FM4 La Boum De Luxe live im Studio dabei zu sein und so ins Wochenende reinzufeiern.

Du kannst also live bei uns im FM4-Studio sein! Mit der FM4 La Boum De Luxe-Crew, deinen Freunden, Goodies und, aja: Einem der international erfolgreichsten D’n’B-DJ-Teams Camo & Krooked!

Der erfolgreiche Track „If I Could“ vom letzten Album „Mosaik“, das in London produziert wurde, wurde mit den Vocals von Joe Killington veröffentlicht. Ein Zufall hat den eigentlichen Banger des Albums zu einem speziellen Sound verholfen - denn Joe Killington ist eigentlich der Freund eines Recording-Helfers gewesen und hat den Jungs kurzerhand seine Vocals präsentiert. Camo & Krooked waren sofort begeistert. Das versteht man, sobald man den Track gehört hat.

..be live dabei Hier geht’s zum Event Auf Instagram und Facebook nehmen wir dich via Livestream ebenso mit ins Studio, tune in!

Sei Teil der ersten intimen Studio-Party mit Camo & Krooked, am Freitag, 18.Mai um 20:30 Uhr, live im FM4 Studio! Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt der eigentliche „If I Could“-Track ohne den Vocals von Joe Killington?

Schick die Antwort und deinen Vor- und Nachnamen bis Donnerstag, 17.5., 11 Uhr an game.fm4@orf.at