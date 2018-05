Chancen am Wochenende ergreifen!

So entspannt und gleichzeitig supernervös bin ich, denn dieses Wochenende ist ein spezielles. Viele Chancen warten auf mich und andere hab ich am letzten Wochenende genutzt. Wo es dieses zu feiern gilt ist ganz klar. Denn ich hoste einen Floor! Bist dabei?

Von #diezuckerlkettenfrau

Auf einmal gibt’s einen Schwenk und alles hat sich sortiert, gesetzt und baut sich auf. Ohne zu hinterfragen nehm’ ich das an und es ist, als wäre es nie anders gewesen. Wer die richtigen Prioritäten setzt, geht hoffentlich mit einer vollen Ladung Energie in dieses neue Abenteuer. Wie ich, denn letztes Wochenende habe ich mich für dieses brav ausgeruht.

#chancegenutztamletztenWE

Wie gesagt war ich nicht fort, mir geht’s gut - ich bin nicht verschollen. Es war mal wieder an der Zeit die Natur zu genießen, sich zu sortieren und vorzubereiten, auf das was kommt. Mein Körper ist mir für die Erholung dankbar, denn jetzt wird’s wieder org. Der Feiertag lädt für einen 3-Tage-Weekendtrip nach Wien ein, weil ich erstmals die #fm4zuckerlkette bei einem Floorhosting präsentiere.

#neuechancenwartenamWE

Meine Chance, deine Chance, unsere Chance.

Denn ich hoste das Glashaus in der Pratersauna! Jap, es ist passiert. Auch so nebenbei irgendwie, jetzt darf ich Zuckerl der #klubkultur bei Schlaflos präsentieren. Es geht bereits ab 14Uhr OpenAir los.

Glücklicherweise ist am Montag schon wieder ein Feiertag, denn Enzo Siragusa kommt. Flexin ist zu einer meiner Deephouse-Hymnen geworden. Doch ich weiß gar nicht, ob ich es zum Mainfloor schaffe, denn ich hab mir ja das Glashaus so zusammengestellt, um dort nicht wegzuwollen und euch dort alle zu treffen!

Für meinen Glashausfloor hab ich mir va/w (GLASHAUS-PLAYTIME 23-01) eingeladen. Der spielt prinzipiell eher... Techno in vielen Facetten. Rohen und industriellen, genauso auch Techhouse oder deep-tech. Er hat Gespür für die Facetten eines Tracks, die Genres mischt er auch gern einmal. Diesmal wird er im house-bereich ein paar good-vibes Nummern mit Funk und Glitzerflair versprühen. Das mag ich besonders.

Und dann auch noch - dzc (GLASHAUS-PLAYTIME 01-03) oder auch Ivana. Von ihr hab ich ja schon öfter geschwärmt und sie war ein MUSS für mein erstes Hosting. Wo könnte sie besser ans DJ-Pult passen als bei Leuchtgirlanden im Glashaus. Ihre Kategorie ist klar definiert: House.

FREITAG, 18.05

Ivana ist auch Fotografin. Ihre Fotos, die sie freitags im Horst beim Closing machen wird, gibt’s am Sonntag zu sehen. Es ist die letzte Chance vor dem Sommerbreak zu Horst + Hannelore zu geben. „Zusammen wird bleiben, was zusammen gehört.“ Jedoch erst im Herbst dann. Es soll dann horstig weitergehen.

Unter GLSKY (Glashaus-PLAYTIME 03-06) spielt mein witziger Freind richtig harten Techno. Hämmern und hämmern und manchmal einen überraschenden high-pitch-drive rein, das macht er gern. Das wird er hoffentlich auch am Freitag in der Grellen Forelle in der Kitchen präsentieren. Am Mainfloor spielen Tina303 und die Ravelegenden Ilsa Gold am Mainfloor. Das bedeutet Rauschen, Gabber und die hohe Kunst des Rave-Schwachsinns. Nostalgiefaktor inklusive.

Wer ist jetzt Eduard? GLSKY hat jetzt ein zweites Pseudonym: Eduard. Der kommt von mir, denn spanisch angehauchte Tracks, housige Grooves und jede Menge Discoklassiker spielt er künftig unter diesem Namen, am Sonntag auch im Glashaus.

Max Wanderer legt gut gebucht auf, veranstaltet und geht den Weg gemeinsam im Team mit der lieben Ruth. Die macht wunderhübsche Pratersauna-Shots und teilt die auch mit uns über Insta, sodass wir kein Saunieren verpassen.

Kühler Blick, schnelles Handgelenk und groovy Tunes kann man von Max nicht nur bei Schlaflos b2b Paul Sonnberg am Sonntag Nachmittag in der Saunaerleben, sondern auch schon Samstagnacht am Cobenzl hören und beobachten. Am Berg davor: Jeeeeej, auch ein OpenAir ab 16 Uhr mit einem stabilen dreier LineUp Fabiano José (MERKWÜRDIG), Scheibosan (Alles Banane) und Mareia (LBMSK)

#fm4zuckerlkette

Nutze den Hashtag #fm4zuckerlkette auf Instagram und auf Facebook , um Teil der #klubkulturkolumne zu werden und sich gegenseitig zu vernetzen.

Special: Schlaflos-Gewinnspiel auf Facebook beachten, um GL-Plätze zu gewinnen. Tagge #fm4zuckerlkette und #teamschlaflos. Hier alle Infos.

#wirsehenunsindererstenreihe

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau