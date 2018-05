Das Donauinselfest 2018

Hier ist das Lineup für die FM4-Planet.tt-Bühne bei der 35. Ausgabe des Donauinselfests in Wien. Mit Antilopen Gang, Voodoo Jürgens, Portugal the Man u.v.m. Save the Date: 22. bis 24. Juni!

2,8 Millionen Besucher_innen wurden letztes Jahr auf der Donauinsel Wien bei Europas einzigartigem Open-Air-Festival gezählt. Eine der 11 Bühnen vom Donauinselfest, nämlich die FM4-Planet.tt-Bühne, befindet sich im ruhigen Zipfel der Insel zwischen Nord- und Reichsbrücke. Bei freiem Eintritt kannst du dort auch heuer wieder neue Bands entdecken oder jene Bands live sehen, die dich täglich im Radio ansingen und durch Tag und Nacht begleiten.

Der Freitag gehört traditionell jenen Musiker_innen die sich im weiten Feld von Hip Hop/Rap bewegen. Die Antilopen Gang wird erstmals in der Bundeshauptstadt unter freiem Himmel auftreten und davon singen, dass uns nur Pizza retten kann. Eine weitere Band mit Message am Freitag wird Yasmo & Die Klangkantine sein. Die deutsche Rapperin Haiyti sagt von sich selber, dass sie „Gangsta Pop“ macht und wer noch nicht zu ihren 100.000 Fans zählt, schnell in ihr Album „Montenegro Zero“ reinhören. Als Co-Headliner wird am Freitag Mavi Phoenix live auftreten. Die Linzer Musikerin hat im Sommer einen dichten Zeitplan mit Auftritten auf namhaften Festivals wie dem Primavera, dem Melt oder dem Roskilde und am 22.Juni eben auch auf dem Donauinselfest in Wien!

Christian Stipkovits / Radio FM4

Am Samstag werden die schwedischen Indie-Pop-Darlings Shout Out Louds auftreten und als Headliner der Mann mit den besten Polyester Anzügen der Stadt: Voodoo Jürgens & Haberer.

Der Sonntag gehört jener Band, die schon 2011 auf dem Donauinsel zu begeistern wusste und mittlerweile für ihren Über-Hit „Feel It Still“ mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde: Portugal. The Man. Gerade mal zwei Tage alt wird das neue Album „Ge Bitte“ von Granada sein, wenn die Band am 24.Juni auf der FM4-Planet.tt-Bühne spielt. Vor den lieblichen Granadas wird es heulende Strom-Gitarren aus Tirol geben: Mother´s Cake.

FM4-Planet.tt-Bühne am Freitag 22.Juni 2018 17:00-17:20 Brandig 17:30-17:50 siebzig.prozent (Rock the Island Contest Winner Hip Hop) 18:00-18:25 Negroman 18:40-19:05 Kreiml & Samurai 19:25-20:10 Yasmo & Die Klangkantine 20:30-21:15 Haiyti 21:35-22:20 Mavi Phoenix 22:45-23:55 Antilopen Gang FM4-Planet.tt-Bühne am Samstag 23.Juni 2018 16:00-16:20 Lex Audrey 16:35-17:00 Belle Fin (Rock the Island Contest Winner Alternative) 17:15-17:40 Die Diplomaten 17:55-18:25 Yungblud 18:45-19:25 Flut 19:45-20:45 Rakede 21:10-22:10 Shout Out Louds 22:40-00:00 Voodoo Jürgens & Haberer FM4-Planet.tt-Bühne am Sonntag 24.Juni 2018 16:00-16:30 Old Business 16:45-17:15 Nila 17:30-18:00 Gasmac Gilmore 18:15-18:45 Dream Owner 19:00-19:40 Naked Cameo 20:00-20:45 Mother’s Cake 21:10-22:10 Granada 22:40-23:50 Portugal. The Man

Neben dem Programm auf der FM4-Planet.tt-Bühne empfiehlt sich auch ein Besuch auf der Eutopia DJ/VJ Insel, mit zum Beispiel Liveauftritten von Mynth Love Good Fail oder dem von den FM4 Tribe Vibes Hosts DJ Phekt und Trishes gehostetem Sonntags-Programm. Mit u.a. den Betty Ford Boys! Alle Infos findest du hier.