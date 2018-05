The Endless Mix

Das geschieht, wenn man 41 DJs bittet, einen Mix zu machen.

Jede Woche im vergangenen Jahr hat ein/e DJ für FM4 Davidecks einen 10-Minuten-Mix gemacht, der mit dem letzten Stück der Vorwoche beginnen musste. So ist über 52 Wochen hinweg ein musikalischer Staffellauf quer durch alle Clubgenres entstanden. Tempi und Stile wechseln innerhalb von mehr als neun Stunden mehrfach.

Was die DJs auflegen, war völlig ihnen überlassen. Die meisten entschieden sich für smoothe Übergänge, andere machten harte Cuts, manche haben über 15 Stücke gespielt, einzelne haben nur einen Track laufen lassen – alles war erlaubt (außer Stille).

Es gibt Performances mit elektronischem Live-Equipment, klassiche DJ Sets und es war ungefähr jedes Format in Verwendung, das je für die Verbreitung von Musik gedacht war, außer Bandmaschinen vielleicht.

Ziel war von Anfang an nach einem Jahr die einzelnen DJ Sets zu einem großen Ganzen zusammenzufügen und dieses Hörerlebnis wird kommenden Samstag im Rahmen einer Endless-Mix-Spezialnacht ausgestrahlt.

CC0 - Public Domain

Die Artists in alphabetischer Reihenfolge

A++ (Sweet Heat/A), Anemona (Club Banane/A), Anna Leiser (Bebop Rodeo/A), Ben Schoenflies (A), BLVZE (A), Chester Rush (Jazzdination/A), Clara Moto (A), Cuthead (D), Dizzy Womack (A), DJ Buzz (Waxolutionists/A), Dorian Pearce (Four Elements/Rapper lesen Rapper/A), Evren Da Conceicao (TR/A), Flo Real (Mahogani Music/A, US), Franjazzco (Disko 404/A), FVLCRVM (Mom I Made It/SK), Gerald vdH (Meat Recordings/A), Joja (V-Are, FM4 La Boum de luxe/A), Kristian Davidek (FM4 Davidecks/A), Minou Oram (A), Misonica (Hope X/A), Missuki (A), M-Jane (Zanglasound/A), Oberst & Buchner (Heimlich/D, A), Pezo Fox (A), Philinger (Dish Tennis/A), Precious K. (Janefondas/A), Restless Leg Syndrome (A), Śārka (In Dada Social/A), Schampus Ghost (A), Sebastian Schlachter (FM4 La Boum de luxe/A), Severin Su (Exotic Refreshment/BiH, A), Simon Iddol (H), Sixtus Preiss (Affine/A), Spinelly (Duzz Down San/A), Stefan S. (Janefondas/A), Susie Star (SUI/A), The New Tower Generation (D), Theryble (A), Toju Kae (SUI/A), Trishes (FM4 Tribe Vibes/A), URBS (Beat Art Department , G.Stone/A)

FM4 Davidecks präsentiert: The Endless Mix – das große Finale

Am Samstag, 26. Mai ab 19 Uhr bis 6 Uhr früh und gleich danach für 7 Tage im FM4 Player