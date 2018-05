Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Anderson Paak - „Bubblin“, Goldfrapp ft. Dave Gahan - „Ocean“, Get Well Soon - „Martyrs“ und Parquet Courts - „Wide Awake“.

Anderson Paak - „Bubblin“

Gleich zwei neue Alben möchte Anderson Paak heuer veröffentlichen. Eines solo, eines mit seiner Band The Free Nationals. Dr. Dre ist wieder maßgeblich beteiligt. „Bubblin“ ist ein erster Garant für neues Paak-Material. Es geht um Asche, Kohle, Mäuse. Ein leidiges Thema, das Anderson Paak schon lange verfolgt. Vor seinem Durchbruch 2016 war er war nicht nur pleite, sondern auch obdachlos. Diese Phase möchte er im trap-angehauchten Track „Bubblin“ für immer begraben. Es fließt der cash, es sprudelt der ATM, es bounced, dazu heavy drums. Paak ist über den Berg.

Get Well Soon - „Martyrs“

Es gibt Menschen, die haben Angst vor Albträumen. Nicht so Konstantin Gropper. „Ich freue mich eher über einen bösen Traum“, sagt er in einer Presseaussendung. Sein fünftes Studioalbum heißt passenderweise „The Horror". Es handelt von Ängsten und Träumen. Die sind gewohnt eher düster und bleischwer als leicht und happy. Dunkel und orchestral ist auch die Single „Martyrs“. Gropper verarbeitet darauf seine Angst vor Märtyrern. Sein Vater ist Kirchenorganist. Wir wissen also, wer schuld daran ist.

Hook von Get Well Soon - "Martyrs"

FM4 Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online

Goldfrapp ft. Dave Gahan - „Ocean“

Manchmal braucht ein Song eine neue Version, glauben die Verfasser. So geschehen bei „Ocean“. Die Nummer wurde bereits 2017 auf der Goldfrapp-LP „Silver Eye“ veröffentlicht. Jetzt singt ihn Alison Goldfrapp wieder, im Duett mit Dave Gahan. Sie verbeugt sich hier ganz bewusst vor Depeche Mode und ihrer „Violator“-Phase. Ein laszives Synthie-Pop-Duett. Kraftvoll und wirklich sehr gewaltig.

Parquet Courts - „Wide Awake“

Eine crazy Hipster-Band aus Brooklyn? Nur auf den ersten Blick. Parquet Courts sind schon lange in der New Yorker Szene unterwegs und haben bereits unter mehreren Pseudonymen veröffentlicht. Ihr Mix aus Postpunk, Sprechgesang, Funk-Gitarren und Groove steckt auch in ihrer neuen Single „Wide Awake“. Der gleichnamige Longplayer handelt von Unabhängigkeit, Individualität, Kollektivismus und Öffentlichkeit. Als Vorbilder nennen Parquet Courts Bands wie Youth of Today, Gorilla Biscuits und Black Flag. Danger Mouse, Fan der Band, hat die neuen Songs produziert. Es wird also ziemlich poppig.