Die Zudeckerin - Der Mindestsicherungs-Kuchen

Die Regierung setzt den Sparstift dort an, wo das meiste Geld gescheffelt wird: Bei den Mindestsicherungsempfängern.

Die Zudeckerin - Mindestsicherungskuchen

Ist das Leben nicht schön? Der Sommer hat gerade erst angefangen, das Wetter ist großartig und die Regierung arbeitet in Harmonie. Und sie haben schon wieder eine Reihe neuer Gesetze verkündet, die sie auf der Klausur letzte Woche so tüchtig ausgearbeitet haben!

Ab Herbst soll man zum Beispiel die Mindestsicherung nur bekommen, wenn man Deutschkenntnisse auf Level B1 hat. Rechtzeitig zum Eintritt der „I bims vong Internet“-Generation in die Arbeitswelt werden also sinnvolle Maßnahmen ergriffen.

Gut, dass jetzt der Sparstift in dem Bereich angesetzt wird. Wisst ihr was die Mindestsicherung 2016 Österreich gekostet hat? Fast eine Milliarde Euro. Mit so einem jährlichen Budget könnte man nach nur 18 Jahren eine ganze Bad Bank retten! Außerdem machen die Kosten für die Mindestsicherung fast ein Prozent der staatlichen Sozialausgaben aus. Wenn sparen, dann bei den Mindestsicherungsempfängern.

Unser Bundeskanzler hat in der Pressekonferenz der Ergebnisse oft das Wort Gerechtigkeit benutzt. Verständlich, Gerechtigkeit ist fast so schön wie Sommer. Aber Gerechtigkeit muss man halt manchmal durch Benachteiligung schaffen. Wenn ihr das nicht verstehen wollt, dann überzeuge ich euch mit einem leicht verständlichen Beispiel. Das habe ich mir auf der Pressekonferenz abgeschaut.

Sagen wir, ich bin eine Lehrerin und hab 10 Stück Kuchen und eine Klasse von 12 Kindern. Dann gebe ich den 2 Kindern, die keine Hiesigen sind, nichts davon. Nur wenn sie schon ein paar Jahre im Ort wohnen. Eines davon ist subsidiär schutzberechtigt, also ist es nicht asylberechtigt, kann aber auch nicht abgeschoben werden, weil ihn in seiner Heimat Folter, Todesstrafe oder andere Verletzungen der Menschenrechte erwarten. Das bekommt auch nichts. Wer eh schon viel Furchtbares erlebt hat, dem ist Kuchen wurscht. Der ist Entbehrungen schon so gewöhnt, die anderen Kinder tun sich da schwerer.

Und: Die restlichen 10 Kinder kriegen von den 10 Kuchenstücken je ein halbes Kuchenstück, damit noch 5 Stück fürs Lehrerzimmer übrigbleiben. Damit bleibe ich beliebt und sichere mir nebenbei noch meinen Arbeitsplatz.

Diese Aufteilung gefällt bestimmt dem Großteil der Schule. Und wenn’s dann der VfGH, also, ich meine: die Direktorin verbietet, dann bin ich noch immer die Kuchenqueen mit den guten Ideen, die mich gemeinserweise nie wer realisieren lasst. Mmmh, habt’s ihr jetzt auch so Lust auf Kuchen?