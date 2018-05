„Die Schönheit ist den Menschen zumutbar“

Das Heart of Noise hat nun endgültig ganz Innsbruck vier Tage in seinem Bann.

Von Boris Jordan

„Beim „Noise“ des Heart of Noise handelt es sich nicht um eine einzelne Musiknische, sondern um ein Feld, das vom Rauschen der Kulturen durch Geschichte und Geschichten geht, bis zur White Noise der ferngesteuerten Musikmedien, bis zum Tinnitus der kommerziellen Dauerbeschallungen, zum cultural background noise, zu den Daemons, die das kollektive Halbbewusstsein programmieren und der ewigen Wiederkehr des Seichten.“ (Stefan Meister, Kurator des heart of Noise Festivals Innsbruck)

Stefan Meister ist ein kämpferischer Denker. Das muss man auch sein, wenn man ausgerechnet in der Tiroler Hauptstadt, in der sich seit einigen Jahren trotz massiver Einwanderung von sportbegeisterten deutschen Hipstern und einer beachtlichen Dichte von Second Hand stores und Smoothie Tankstellen jenseits von Kabarett und Massenpop nicht allzuviel abspielt, ein Avantgarde Festival veranstalten will. Meister tut das. Und das nicht nur für seine paar Freunde der Postmoderne - Er und das „Heart of Noise“ Team stellen sich gesamtrelevanten Themen wie „Dub“ - 2016 mit Lee Perry - oder gar „Pop“ - 2017, unter den scharfen Augen von Genesis P Orridge.

Ent-kokonen

Heuer kreisen die Gedanken des Heart of Noise um Privatheit, Abschottung, Rückzug ... und den Kampf dagegen. Beim „Decocooning society“ sind nicht nur der Polit-Technokrawall-Veteran Alec Empire und die Footwork-Pionierin und Juke-House–Erneuerin JLin behilflich. Die Kuratoren Stefan Meister und Chris Koubek lassen sich nicht lumpen und haben den vielleicht drittberühmtesten Technoerfinder der Welt, den Detroiter Juan Atkins, an den Inn gebeten, ebenso den Experimental Techno Forscher Tim Hecker, der ja tatsächlich eine Doktorarbeit über den „produktiven Lärm“ verfasst hat.

Heart Of Noise Festival

Wenn man gerne in Genres denkt (wovon das „Heart of Noise“ auch gerne befreien möchte) findet man einen der wenigen international bedeutenden österreichischen Jazz-Erneuerer, Werner Daffeldecker neben Industrial-Metal-Godfather Justin Broadrick mit seinen Godflesh neben lokalen Größen, wie dem weltweit agierenden innsbruck-ungarisch-tirolerischen Vokalartisten Otto Horvath mit seiner neuen Schmerzband Pulverine.

Der italienische Turntablist Maurizio Nardo aka BrttrKllr (er hat für seinen Künstlernamen das „Binnen – E“ aus einem beliebten Innsbrucker, über der Autobahn gelegenen Ausflugsgasthaus gestrichen) und die Zither- und Vokal Artistin Lizzie Rettenwander werden eine Straßenbahn im Innsbrucker Umland beschallen.

Ein ortlos konzipiertes Festival

In den letzten Jahren hatte das als ortlos konzipierte Festival damit zu kämpfen, in Innsbruck genug Venues für seine verschiedenen Aktivitäten zu finden. Seit der alte Stadtsaal dem - noch unvollendeten - Prestigeprojekt „Haus der Musik“ weichen musste, war das Festival um noch eine Venue ärmer. Immer noch hat der traditionelle Jazzclub und Kabarett-Theater „Treibhaus“ und das selbstverwaltete Kulturzentrum den großen Namen von „Decocoonng Society“ eine Heimat gegeben, daneben haben die Veranstaltungsorte an Originalität nicht eingebüßt: Neben der erwähnten Straßenbahn wird noch das Dach des größten Gebäudes, des Pema Towers bespielt, es gibt eine Kassettenausstellung mit einem Konzert der Tapeloop Artists, ein Gespräch mit dem Techno Theoretker und „De:Bug“- Herausgeber Sascha Kösch - und im Innsbrucker Hofgarten ein großes, frei zugängliches Open Air Noise Event.

Pop für die Avantgarde, Noise für alle, denn so wieder Stefan Meister: „Der Noise ist das, was ermöglicht, dass wir die Freiheit finden, Musiken von Solange bis William Basinski und vielleicht auch bis zu Ed Sheeran als das zu hören, was sie sind, nämlich als Künste, die einen Raum öffnen, in dem man sich befinden kann, jenseits der Verwertungsstrategien von Musikmarketing und jenseits der ständestaatlichen Überreste der Klischees, die uns ein inzwischen jahrhundertelanges Denken in Kategorien von E und U beschert hat.“

Heart Of Noise Festival

30.4.-2.6.2018 / Innsbruck

Alle Details zu Line-Up und den einzelnen Locations findest du auf heartofnoise.at