Paul Scharner im FM4 Doppelzimmer

Der Ex-Profikicker erzählt in einem langen Gepräch im FM4 Doppelzimmer über die harte Welt des runden Leders.

Von Elisabeth Scharang

Paul Scharner war österreichischer Meister und Pokalsieger mit Austria Wien und Pokalsieger mit Brann Bergen in Norwegen. Er hat 221 Spiele in der Premier League bestritten, dort 21 Tore erzielt und 40 Mal im Nationalteam für Österreich gespielt. Trotz alledem ist Paul Scharner im Rückblick in Österreich für die einen der überschätzte Querolant und für andere ein arroganter Hitzkopf.

Dass er 2006 in der österreichischen Presse als der damals teuerste Profifußballer gefeiert wurde, ist vergessen. Vielmehr steht seine lebenslange Sperre im Nationalteam von 2012 im Vordergrund. Damals bezeichnete er den Trainer als weichgeklopftes Schnitzel und die Trainingsmethoden als unprofessionell.

Heute steht ein großer, sehr schlanker Mann vor mir, der den Ausstieg aus dem Profisport nicht mit einem Bauchansatz und einer Alkoholsucht bezahlen musste, sondern mit seinen vier Kindern und seiner Frau am Rande von Wien lebt. Alle vier Buben spielen natürlich Fußball.

Lars Dobbertin: „Position Querdenker: Wie viel Charakter verträgt eine Fußballkarriere?“ ist 2015 im Verlag Delius Klasing erschienen

Paul Scharner hat nach seinem Ausstiegt aus dem Profifußball 2013 ein Buch geschrieben bzw. seine Lebens- und Fußballgeschichte aufschreiben lassen.

Darin erzählt er auch von den gewaltsamen Ritualen, denen junge Profifußballer unterzogen werden, damit sie sich im Team ein- und unterordnen. „Erst als Nicola Werdenigg letztes Jahr im Zuge der #metoo Debatte die Übergriffe und sexuelle Gewalt an jungen Sportlern und Sportlerinnen thematisierte, wurde die Presse und damit die Öffentlichkeit auf meine Geschichte aufmerksam. Davor wurde das offenbar als lustiger Streich unter Männern abgetan.“

Paul Scharner erzählt, wie in der Nacht bei einem Trainingslager in Spanien zehn Mitspieler in sein Zimmer gekommen und ihn festgehalten haben. „Ich hab mich zuerst gewehrt, aber das hat alles schlimmer gemacht. Diese großen Typen sind mit ihrem ganzen Gewicht auf mir drauf gesessen, haben mir die Hose runter gezogen, mir den Hintern mit schwarzer Schuhcreme eingeschmiert und mich mit ihren Badeschlapfen verdroschen. Ich konnte froh sein, dass sie mir nichts anal eingeführt haben, wie das andere erleben mussten.“

Es ist schwer, mit dieser Demütigung fertig zu werden und noch viel schwieriger, sich nach so einer Erfahrung mit den Tätern am nächsten Tag aufs Spielfeld zu stellen.

In einem langen Gespräch im FM4 Doppelzimmer erzählt Paul Scharner, woher er als Jugendlicher den Willen gegen die Prognosen aller Trainer aufgebracht hat, Profifußballer werden zu wollen, wie ihm das autogene Training dabei geholfen hat und wie er schließlich in der englischen Premier League angekommen ist.

