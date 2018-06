Es ist wieder soweit: Das Runde muss ins Eckige!

Wer sich die Spiele der Fußball-WM beim wahrscheinlich entspanntesten Public Viewing des Landes ansehen will, der muss zum FM4 WM Quartier ins Wiener WUK!

Am 14. Juni startet die FIFA Fußball WM 2018 in Russland und dann steht für 31 Tage zumindest die Sportwelt ganz im Zeichen des runden Leders.

FM4 bleibt während dieser Zeit natürlich auch am Ball. Martin Blumenau spitzt schon seine Feder und bereitet sich auf die 2018er-Ausgabe seines täglichen WM-Journals vor, das es diesmal nicht nur online, sondern auch als Podcast geben wird.

Zentrum unserer Aktivitäten wie auch unserer Berichterstattung wird auch heuer wieder das FM4 WM-Quartier im WUK Wien sein – einer der entspanntesten Public-Viewing-Plätze des Landes. Dort gibt es an allen 25 Spieltagen Live-Übertragungen auf über 10 TV-Screens (bis zu 75") und 3 Leinwände, in- und outdoor.

Dieses Jahr wird auch extra wieder ein FM Bier gebraut und wir verteilen vor Ort einen FM4 WM-Spielplan zum Aufhängen und Eintragen.

Das WM-Pickerlalbum unseres Vertrauens, das Schweizer Tschuttiheftli, wird zudem die künstlerischen Fußballerportraits & täglichen Matchday-Poster in einer Ausstellung beim WM-Quartier präsentieren. Die offizielle Vernissage findet am Eröffnungsspieltag, am 14. Juni, statt.

Radio FM4 / Nikolaus Ostermann

Am 15. Juni, dem Tag nach der Eröffnung, sendet Top FM4 live aus dem WM-Quartier, vor Ort gibt es viele Attraktionen, zum Beispiel Kaderball mit Maschek.

Last but not least: Stuart Freeman & der ehemalige Rapid-Spieler Michael Hatz werden gemeinsam beim Finale am 15. Juli von 19 bis 22 Uhr als DJs auflegen.

FM4 WM-Quartier im Wiener WUK

Live-Übertragung aller 25 Spieltage auf über 10 TV-Screens (bis zu 75") und 3 Leinwände, in- und outdoor.

Der Eintritt ist frei! Geöffnet immer schon eine Stunde vor Spielbeginn.