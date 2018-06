Das Jetzt-Jetzt

Ende Juni erscheint das sechste Album „The Now Now“ der Comic-Band rund um Damon Albarn. Weil Bassist Murdoc immer noch im Häfn sitzt, bekommt die Band prominente Unterstützung aus dem Cartoon-Universum, und im aktuellen Video von „Humility“ zupft Jack Black die Klampfe.

Der Charakter Ace aus der Zeichentrickserie The Powerpuff Girls springt für Murdoc ein, solange dieser noch im Gefängnis sitzt. Was dem stets grantig wirkenden Bassisten der weltberühmtesten Comic-Band genau vorgeworfen wird, wissen wir nicht – in der Vergangenheit war er jedenfalls schon wegen Pakten mit dem Teufel oder für das Kidnappen von 2-D eingesperrt. Während seiner Abwesenheit ist jedenfalls für Ersatz gesorgt und Ace scheint in Sachen Dreck am Stecken Murdoc in nichts nachzustehen: Schließlich ist er bei den Powerpuff Girls als Boss der gemeinen „Gangreen Gang“ bekannt.

Gorillaz/Youtube Screenshot

Seit gestern ist jedenfalls das Video zur zweiten Vorab-Single „Humility“ vom demnächst erscheinenden Album „The Now Now“ auf YouTube zu sehen. Darin dreht 2-D auf Rollschuhen seine Runden entlang einer Strandpromenade. Zwischendurch taucht Jack Black im Hawaiihemd und mit petzneresken Schuhen auf, der den sommerlichen, gemütlichen Tune mitsingt und auf seiner Gitarre - zumindest Playback - begleitet.

Was das neue Album betrifft, darf man „The Now Now“ offenbar als sonniges Gegenstück zum apokalyptischen „Humanz“ aus dem letzten Jahr verstehen. Es wird weniger Gastauftritte geben und es besitzt allgemein eine etwas positivere Attitüde – das hört man aus „Humility“ schon eindeutig heraus. „The Now Now“ erscheint am 29. Juni.