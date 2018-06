Eine Nacht in Manila

Bilderbuch ist eine der Bands, die einen durch den Sommer begleitet. Die Songs erzählen von Frinks, von einer Leichtigkeit, vom Entspannen und der Freizeit. Ist die neue Bilderbuch-Single „Eine Nacht in Manila“ der neue Sommerhit?

Ein Kollege stellte mal die These auf, dass es in jedem Song um Sex geht. Kann man natürlich so lesen, aber vielleicht findet man, wenn man stark darauf achtet, wenn man sich bemüht, einfach in jedem Lied den Sex.

Die neue Single von Bilderbuch, die heute veröffentlicht wurde, erzählt von einer Nacht in Manila, von Sand zwischen den Zehen und von der luftigen Freizeit, auf die man nach dem langen Winter so sehnsüchtig wartet. Im Auto sitzend auf dem Weg in den Urlaub, die frische Liebe am Beifahrersitz und draußen zieht die sonnengetränkte Landschaft vorbei. Ganz ohne Wifi-Internet, wie Maurice im Song betont.

Wir haben die Flip-Flops eingepackt und versucht, mit dem neuen Bilderbuch-Song in Linz das Sommergefühl zu verbreiten. Hat ganz gut funktioniert, die Reaktionen waren herzlich, die Vorfreude auf die unbeschwerte Sommerzeit lässt eben fast niemanden kalt und die Musik macht es dann möglich, diese schwer greifbaren Gefühle aufflammen zu lassen. Wenn auch bloß für vier Minuten.