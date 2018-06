Das Release-Datum von „Orange Is The New Black“ Staffel 6 ist da

Die hocherfolgreiche Netflix-Serie rund um die Insassinnen von Litchfield geht in die nächste Runde.

Von Jan Hestmann

Es ist raus: Am 27. Juli 2018 wird Staffel 6 erscheinen. Die US-amerikanische Dramedy „Orange Is The New Black“ ist eine der erfolgreichsten Serien im Repertoire von Netflix. Sie erzählt den Gefängnis-Alltag der Insassinnen Piper, Alex, Suzanne „Crazy Eyes“ und Co. und brilliert dadurch vor allem durch die Vielzahl an starken weiblichen Figuren. Die Serie läuft seit 2013 auf Netflix und wurde bereits bis mindestens 2019 verlängert. OITNB basiert auf der Buchvorlage der Autorin Piper Kerman, in der sie ihre eigenen Erlebnisse im Gefängnis niedergeschrieben hat.

Staffel 5, die ausschließlich rund um einen Insassinnen-Aufstand im Litchfield-Gefängnis, dem Austragungsort der Serie, zirkulierte, wirkte im Vergleich zu den bisherigen Staffeln etwas festgefahren und uninspiriert. Selbst die Schöpferin der Serie, Jenji Kohan, konnte es sich da nicht verkneifen, zuzugeben, dass die Staffel nicht besonders gut gewesen sei.

Das lässt hoffen, dass Staffel 6 jetzt wieder an die alten Qualitäten anschließen kann, die der Serie erst einen so großen Hype beschert haben. Dass alles neu wird, suggeriert ein kurzes Ankündigungsvideo zu Staffel 6, das jetzt veröffentlicht wurde. Es bleibt dabei aber noch sehr vage.