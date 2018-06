Beatsteaks über Fans, Wetter und Fussball

„Doppelalbum heißt Doppeltour“ haben die Beatsteaks anlässlich ihres Albums „Yours“ verlautbart und sind diesem Motto treu geblieben. Dreimal sind sie heuer noch in Österreich live zu sehen.

Von Susi Ondrušová & Christoph Sepin

„Yours“ ist für die Fans. Die neuen und die alten. Angelegt wie ein Mixtape haben sich die Beatsteaks auf ihrem letzten 21 Songs umfassenden Werk quer durch den Genre-Garten gespielt. Kein Song klingt gleich. Manche poliert, manche räudig(er). Befreundete Musiker_innen sind auf dem Album auch zu hören.

Am 6.August spielt die Berliner Gruppe im Salzburger Rockhouse, am 3. Juli in der Music Hall Innsbruck und heute am 6. Juni gibt´s das lang erwartete und schon ausverkaufte Arena Open Air Konzert in Wien.

Gestern sind die Beatsteaks schon in der Indoor Arena Halle aufgetreten. Ein Konzert, wo man auch jene Songs auf die Setlist gepackt hat, die man sonst nicht so oft hört. Im Interview erzählte Bassist Thorsten Scholz FM4-Reporter Christoph Sepin gestern von den „kruden Sachen“, die auf dieser Setlist zu finden sein werden. Tatsächlich war die Liste gestern voll gespickt mit Fan-Wünschen. Vielleicht eines dieser Konzerte wo in fünf Jahren alle sagen, dass sie „dabei“ waren, weil sie sich im nachhinein so fest wünschen dabei gewesen zu sein, dass sie sich in ihrer Erinnerung einfach in das gestrige Konzert „hineinbeamen“.

Patrick Wally

Christoph Sepin hat sich gestern mit Torsten von den Beatsteaks über Setlisten, Wetter, Fußball und die Interaktion mit den Fans unterhalten:

Es gibt ja Bands, die holen sich Fans auf die Bühne um Instrumente zu spielen. Green Day oder The Killers. Wie ist das bei Euch, wenn man so riesen Shows spielt und dann was mit den Leuten aus dem Publikum machen will und sie mobilisieren will?

Beatsteaks live: 6. Juni @ Arena Open Air Wien

3. Juli @ Music Hall Innsbruck

6. August @ Rockhouse Salzburg

Torsten: Ganz alter Hut! Weiß ja nicht wie lange Green Day existent sind, ähnlich lange, bisschen länger wie die Beatsteaks. Ich weiß, dass wir das schon von Anfang an (gemacht haben) wir hatten mal ein Manowar-Cover, „Kings of Metal“, und da haben wir uns immer einen Schlagzeuger geholt. Und das war teilweise großartig, wenn der Typ oder die Dame bisschen spielen wollte und dann vielleicht bisschen gepost hat. Manchmal war’s grauenhaft, wenn sie nicht spielen konnten oder sehr aufgeregt waren. Manchmal passiert’s noch! Nicht so wie bei Green Day, da gibt’s ja extra eine Gitarre, die jeden Abend an einen Fan verschenkt wird. Ganz so berechnet ist es bei uns nicht. Aber wenn sich irgendjemand herausschält. Ist alles auch Arnims Ermessen, wenn da jemand besonders glänzt, dann wird er hochgeholt und singt halt mit. Es gibt ein paar Songs, so wichtige Anker, aber ansonst kann irgendwie alles passieren und das find’ ich ganz geil!

Wenn ich mir ein Schild bastle, was müsst ich drauf schreiben damit ich auf die Bühne geholt werde?

Da Arnim ein großer Bruce Springsteen-Fan ist, reicht wahrscheinlich ein Songtitel. So wie das bei dem immer gemacht wird. Also die Schilder „Ich will ein Kind von dir“ hab ich schon auch gesehen, die wurden dann selten hochgeholt. Ich glaube am Ende ist’s egal, da kann eine Friedenstaube drauf sein, wenn’s passt, passt’s!

zurück von weiter

Die Gewitterneigung ist sehr hoch“ wird heute für Wien prophezeit. Wie bereiten sich die Beatsteaks darauf vor?

Gewitter ist immer scheiße. Wir hatten immer Glück. Wenn’s regnet, regnet’s halt. Arnim hat mal irgendwann in Berlin ein Depeche Mode-Konzert gesehen, komplett zwei Stunden Regen und Dave Gahan hat’s aber so gut gemacht, dass Arnim meinte er hat sich so viel Tricks von Dave Gahan abgeguckt, da kann uns nichts passieren!

Wenn die Beatsteaks sich die eigene Fussball-Nationalmannschaft, bestehend aus Musikern, zusammenstellen könnten, welche Musiker wären im Beatsteaks-Team dabei?

Ich glaub’, ich würd auf alle Fälle den einen oder anderen Seeed-Musiker in der Fußball-Mannschaft dabei haben. Dann den Bassisten der Band She-Male Trouble der auch gleichzeitig unser Manager Torsten ist, den würd ich da mit drinnehmen, der ist glaub ich auch … Vorstopper? Was bist du? Sturm! Ansonsten, ein paar Rapper: Marten also Marteria, der war ja fast Profi bei Hansa Rostock. Aber am Ende sollte man sich die Leute nehmen mit denen man danach in der Kabine oder nach’m Spiel den meisten Spaß am Hahn hat also am Glas, wisste? Mir ist’s ja auch egal ob wir gewinnen oder verlieren, halt die coolsten und lustigsten Leute mit denen man auch am Abend danach noch ein Bier reinstellen kann.