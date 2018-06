Interpol kündigen ihr neues Album „Marauder“ an

Ende Juni wird die Band ihr letzten Sommer wegen Gewitter abgebrochenes Wien-Konzert nachholen. Vielleicht schon mit einem Vorgeschmack auf ihr heute angekündigtes neues Album „Marauder“.

Seit Tagen wurde bereits geteased auf allen Interpol-Social-Media-Kanälen. Mysteriös und verschlossen hat man sich gegeben mit kryptischen Koordinaten, die uns nach Mexiko führten und Fotos von einem Pressepass für den man sich online registrieren konnte.

Nun ist alles offengelegt: heute um 11:30 Uhr Ortszeit hat es in Mexico City eine Pressekonferenz der Band gegeben, bei der sie ein neues Album verkündet haben! Es wird „Marauder“ heißen und am 24. August erscheinen.

Das Album werde aus „fist in the air arena rock ballads, all the way“ bestehen, hat Drummer Sam Fogarino im Vorfeld schon verraten. Und auch die erste Single namens „The Rover“, die ebenfalls heute präsentiert wurde, bestätigt das.

Love and umbrellas

Freuen dürfen sich besonders auch österreichische Fans, denn das im August letzten Jahres leider wegen eines Gewitters abgebrochene Interpol-Konzert wird demnächst nachgeholt: „Vienna, we are coming to finish what we started. Love and umbrellas, Interpol“, schreibt die Band. Am 25. Juni schon kommt die Band im Rahmen einer FM4 Indiekiste in die Open Air Arena Wien.