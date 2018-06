Wir verlosen Tickets fürs Nova Rock 2018

Ein Festivalhighlight des Jahres steht an - das Noca Rock. Hier könnt ihr noch Tickets dafür gewinnen.

Bald ist es wieder so weit, dann heißt es Festival machen mit allem was so dazugehört: Hitze, Staub, kostümierte Menschen und natürlich jede Menge Musik. Am Donnerstag, den 13. Juni geht das Nova Rock im burgenländischen Nickelsdorf los - dieses Jahr ganze vier Tage, bis einschließlich Sonntag.

Für alle die es nicht erwarten können: Hier gibt es einen Countdown bis zum ersten Festivaltag. Hier geht´s zum After Movie vom Nova Rock Festival 2017.

Und was gibt es dort heuer zu erwarten? Festivalklassiker wie die Toten Hosen, Marilyn Manson oder Iron Maiden, aber auch spannende neue Bands wie die grungigen Starcrawler aus Los Angeles oder die britischen Alternativerocker Nothing But Thieves.

Natürlich gibt es nicht nur laute Gitarren am Nova Rock zu hören, sondern auch musikalische Ausflüge in diverse andere Genres. Jugo Ürdens & Einfachso und Ebow bringen den HipHop aufs Festival, zu Gentleman kann gechillt werden, die Legenden von Faithless spielen ein elektronisches DJ-Set und das Konzert von The Prodigy wird vermutlich eine der größten Partys am Nova Rock.

Und sonst noch? Ein Late-Night-Special mit Otto und seinen Friesenjungs, das traditionelle Frühschoppen mit Wendi’s Blasmusikkapelle und natürlich der FM4 Stand inklusive #hashtagprinter und FM4 Merchandise.

Nova Rock

Gewinnt Tickets für Nova Rock 2018!

Weil man sich das alles nicht entgehen lassen sollte, verlosen wir an dieser Stelle 3x2 Tickets fürs Nova Rock:

Am FM4 Stand am Festival wird es natürlich wieder FM4 Sticker zu holen geben. Schaut euch das Foto unten ganz genau an und lasst uns wissen: Wieviele Sticker haben wir hier auf dem Tisch verteilt?

Radio FM4

Schickt einfach ein Mail mit eurer Antwort an game@fm4.orf.at mit dem Betreff „NovaRock“. Wer am nähesten dran ist gewinnt Karten für das Nova Rock 2018! Einsendeschluss ist Montag, der 11. Juni um 12 Uhr.

Datenschutzinformation für den Kontakt per E-Mail.