Die Zudeckerin - Craft-Ausdrücke

Stellt euch vor, es gibt jetzt einen neuen Zudecker in Wien! Er besitzt einen Craft Beer Shop, muss aber noch viel dazulernen.

Die Zudeckerin - Craftbeer

Für die unter euch, die es nicht mitbekommen haben: Nachdem eine ehemalige Abgeordnete der Grünen an einen Craft-Beer-Shop-Besitzer und seinem Lokal im 8. Wiener Gemeindebezirk vorbeigegangen ist, sind von dessen Facebook-Profil private Messages verschickt worden, die den Ekelhaftigkeits-Horizont von sexuell übergriffigen Nachrichten großräumig erweitern. Die hat die ehemalige Grünen-Abgeordnete dann veröffentlicht und damit einen entsprechenden Shitstorm gegen den Craft-Beer-Shop-Besitzer ausgelöst.

Die Zudeckerin „Die Zudeckerin“ wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Und jetzt übt sich der Craftbeerler im Zudecken! Er hat nämlich versucht, über diese Nachrichten (für die sich selbst ein Triebtäter genieren würde) die kuschelige Täter-Opfer-Umkehr-Decke zu breiten. Er verklagt also die belästigte Frau. Weil er das mit den Nachrichten nicht war – das war jemand, der sich unbemerkt an seinem Laptop zu schaffen gemacht hat und seine eigentümliche Interpunktion täuschend echt kopiert hat.

Was er als Zudeckungs-Anfänger nicht bedacht hat: Diese Decke ist zur Zeit so beliebt, dass sie schon ganz löchrig ist. Außerdem muss man die Zudeckung schon dem Grad der zuzudeckenden Sache anpassen. In diesem Fall wären ein paar Quadratkilometer PR-Gags und ein Atlantik voll Wasser, das die Donau runterfließt, nötig gewesen. Peter Pilz hat schließlich auch geduldig gewartet, bis die Vorwürfe zwar nicht ausgeräumt waren, aber die Anklage fallen gelassen worden ist.

So. Aber jetzt wollen wir nicht mehr an so grindiges Zeug denken. Richten wir den Blick auf die positive Seite! Was haben wir davon, wenn die Klage durchgeht? Viel! Zum Beispiel müssen wir dann auch nicht mehr aufpassen, was wir solchen abstoßenden Arschloch-Chauvis schreiben. Das hab übrigens gerade nicht ich geschrieben , ich war gerade am Klo und/oder betrunken , wirklich , da muss sich jemand an meinem Text zu schaffen gemacht haben !!!