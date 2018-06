Tanzt, und alles wird gut

Erzähl deinen Mädels, ich bin wieder in der Stadt: das ImPulsTanz-Festival rollt an.

Von Claudia Unterweger

Das ImPulsTanz Festival mit Performances, Workshops und Partys läuft von 12. Juli bis 12. August in Wien.

Da kriegen nicht nur eingefleischte Tanzfans vor Aufregung rote Ohren. Das ImPulsTanz-Festival steht in den Startlöchern.

Auch wenn es erst in einem Monat so richtig losgeht: es lohnt, sich jetzt schon mal die persönlichen Zuckerln aus rund 100 Performances und an die 200 Workshops rauszupicken. Der Kartenverkauf läuft bereits.

Tanzen bis der Arzt kommt

Doktor Choy macht alles wieder gut. Wer zum Auftakt dieses Tanzsommers als Choreograf_in oder Performer_in an der eigenen Kreativität zweifelt, findet Rat und Therapie in der „Dance Clinic“. Der Medienkünstler Choy Ka Fai klopft vor Publikum mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Arbeitsweise anderer Artists auf Stärken und Schwächen ab. Dadurch lässt sich das eigene künstlerische Potential vorzüglich optimieren. Was täten wir bloß ohne die Wissenschaft?

Bernie Ng

Music Is The Answer

Was Joe Goddard in seinem gleichnamigen Überhit 2017 versicherte, zeigt sich auch quer durch die gesamten ImPulsTanz-Festspiele.

Alle, die am liebsten selbst tanzen, sind in der ImPulsTanz festival lounge am richtigen Ort. Clubnächte mit Live-Konzerten, DJ Sets und Partys: das meiste davon bei freiem Eintritt. Beim FM4 Friday im Burgtheater Vestibül.

Beim Vienna International Dance Festival dreht sich heuer alles um Tanz - und Musik. Klingt eigentlich nach einem logischen Zusammenspiel. Aber Album-Release Parties von Tanzveteranen wie Nackt-Schuhplattler Simon Mayer reihen sich heuer erstmals ins Programm. Genauso wie Ausflüge in die Welt des Tanzes von Menschen, die uns vorwiegend als shoe-gazende Musikschaffende bekannt sind.

Max Zerrahn

So taucht etwa der Ja Panik-Sänger Andreas Spechtl im Performance-Programm auf. „ghostdance“ nennt sich sein Tanzparkour im mumok.

Spechtl beschwört gemeinsam mit dem steirischen Autor und Dramatiker Thomas Köck die Geister des 20. Jahrhunderts: „eine Suche nach den Zukünften, an die wir uns unter Umständen überhaupt nicht mehr erinnern“. Könnte spannend werden.

Ali Tollervey

Insekten-Vendetta

An anderer Stelle beginnt das Fleisch, sich zu panzern: insektenhafte Mischwesen in Ballett-Spitzenschuhen begegnen uns im Stück „Insect Train“. Die Wiener Choreografin und Extremperformerin Florentina Holzinger und ihre argentinische Kollegin Cecilia Bengolea feiern abwegige Freuden und stoßen vor in die unendlichen Weiten des Körperbewusstseins.

Richtig was auf die Ohren gibt es diesmal bei der unglaublich breiten Palette an Workshops zu music X dance : Schreien unter Anleitung, Lektionen in Techno Witch Ballet oder Table-Dancing gegen die Selbstoptimierung mit Impressario Fritz Ostermayer.

Wie die (nahe) Zukunft des zeitgenössischen Tanzes aussieht, lässt sich bei der [8:tension]-Reihe entdecken. In der Young Choreographers’ Series entführen 8 vielversprechende junge Artists aus den USA, Südkorea und Europa in ihr Universum aus gehackten Reiskochern, polyphoner Rollschuh-Poesie und Fragen zu Blackness und queeren Identitäten.

Sie alle battlen auch um den ImPulsTanz-Young Choreographers’ Award. Den verleihen Ausdruckstanz-Afficionado Dirk Stermann und FM4-Sumpfist (und heuer auch Workshop-Leiter) Fritz Ostermayer bei der ImPulsTanz-Abschluss-Gala am 11.August. Wird ein gewohnt glamourös-trashiger Abend auf höchstem Niveau. Kommen Sie, kommen Sie!

ImPulsTanz Festival 2018

