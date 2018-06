FM4Tanzmitmir beim Poolbar Festival

Am Eröffnungswochenende des Poolbar Festivals schmeißt FM4 am 7.7. eine Tanzmitmir Party mit Cassius, Dalia Ahmed und einem Team aus der Fm4 Morning Show, bestehend aus Stuart Freeman und Alexandra Augustin!

Von 6. Juli bis 14. August 2018 wird die Poolbar in Feldkirch wieder zum möglicherweise längsten Pop-Festival des Landes und präsentiert sechs Wochen lang „Kulturelles von Nischen bis Pop“, mit Headlinern wie den Eels, 5K HD, Alice Merton, Deap Vally, Hearts Hearts oder den White Lies. Boris Jordan hat das Programm des diesjährigen Poolbar Festivals ausführlich hier zusammengefasst.

FM4 Auftakt

Gleich am ersten Wochenende, genauer gesagt nach dem Festival-Kick-Off am 6. Juli, schmeißt FM4 im Rahmen des Poolbar Festivals eine Tanzmitmir-Party. DJs & SendungsmacherInnen aus unterschiedlichen FM4-Sendungen und deren FreundInnen bringen bei FM4 Tanzmitmir Musikstile und Menschen zusammen.

Radio FM4

Mehr Infos zum Event gibt es hier. Einlass: 19:00

Beginn: 21:00

VVK: 16€ (zzgl. VVK-Gebühren)

Zum 25-jährigen poolbar-Jubiläum wird der Bogen vom Morgenrot bis zur Abenddämmerung gespannt: Stuart Freeman & Alex Augustin (FM4 Morning Show) und Dalia Ahmed (Dalia’s Late Night Lemonade) sorgen für den Musikmix, der frühe Vögel und Nachteulen zusammenbringt. Und wir rollen den roten Teppich für unsere prominenten Gäste aus Frankreich aus, die House-Legenden Cassius!

Cassius (FR – Ed Banger)

Mit Cassius haben sich gleich am zweiten Festivalabend absolute Dance-Größen angekündigt. Die französischen House-und Electronic-Spezialisten Philippe Zdar und Boom Bass legen seit Ende der 80er Jahren nicht nur eigene Tracks auf, sondern produzieren und remixen vieles, was international Rang und Namen hat. So kümmerte sich Zdar zuletzt um Franz Ferdinand oder Phoenix. Ihre Bässe werden das Alte Hallenbad am 7. Juli in eine brodelnde Tanzfläche verwandeln.

Support: