Feiert mit „FM4 Tribe Vibes“ im Studio!

Wir öffnen am Donnerstag, den 28.6.18 ab 22 Uhr unsere Studiotür für euch. Seid live dabei, wenn wir Hip Hop-Acts wie T9 (Torky Tork & Doz9) aus Berlin, Einfachso & Jugo Ürdens aus Wien und einige Überraschungsgäste hinterm Mikrofon begrüßen, und feiert mit uns eine Party in der FM4-Redaktion.

Von DJ Phekt

Beats, Breaks, Vibes... Hip Hop in Österreich hat mit „Tribe Vibes“ seit 1990 eine regelmäßige Plattform im Radio. Zuerst im Rahmen der „Musicbox“ auf Ö3, dann bei Radio FM4. Die wöchentliche Show, die immer am Donnerstag von 22 Uhr bis Mitternacht läuft, ist eine der ältesten deutschsprachigen Hip Hop-Radioshows. Die Hosts der Sendung waren seit damals Katharina Weingartner, Werner Geier, DJ DSL, Functionist und DJ Beware. Seit 2005 präsentieren Trishes (der schon ein paar Jahre davor Teil der Sendung war) und DJ Phekt gemeinsam jede Woche die Highlights aus der Hip Hop-Welt, begrüßen Live-Gäste im Studio und überlassen die Plattenspieler in der letzten halben Stunde diversen Gast-DJs für ihre Mixes.

In diesen vielen Jahren waren sie fast alle vor unserem Mikrofon: Die Pioniere der amerikanischen und deutschsprachigen Hip Hop-Welt, Produzenten, DJs, Graffiti-Writer, Beatboxer, B-Boys & B-Girls, große US-Rap-Stars, kleine Stars, Amateure, die später zu Stars wurden und junge, teils bis heute unbekannte Talente, die wir einfach spannend fanden.

Kommt zu uns ins Studio

Am Donnerstag, den 28.6.18, öffnen wir um 22 Uhr das Studio für euch. Wenn ihr schon immer wissen wollt, wie so eine „FM4 Tribe Vibes“-Sendung abläuft, wie es im Studio ausschaut und welche Knöpfe wir wann drücken, dann ist das eure Chance.

Alex Hertel

Kommt zu uns und seid dabei, wenn wir anlässlich des 21. Geburtstags von The Message und deren Party in der Grellen Forelle am 29.6.18 das Berliner Hip Hop-Duo „T9“ (Torky Tork & Doz9), die Wiener Rapper Einfachso und Jugo Ürdens und ein paar Überraschungsgäste am Donnerstag im Studio begrüßen.

Tickets gewinnen!

Wir verwandeln die FM4-Redaktion im ORF Funkhaus in einen kleine Hip Hop-Jam und verlosen 10 x 2 Tickets für euch und eure Freundinnen/Freunde an dieser Stelle. Dazu müsst ihr uns nur eine Frage beantworten, die Tribe-Vibes-Fans wohl kaum zum Schwitzen bringt: Welches Pseudonym verwendete Tribe Vibes Mitbegründer Werner Geier beim Auflegen?

Schickt ein Mail mit der richtigen Antwort an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist Dienstag 26.6. um 12:00. Die GewinnerInnen werden per Mail verständigt.

Weitere 10 x 2 Tickets werden in den kommenden Tagen on air verlost.

Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit euch am 28.6.18 eine „FM4 Tribe Vibes“-Party im Studio zu feiern.

