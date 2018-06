Wir beamen uns ins Weekend!

Springen, kränkeln, schlafen, beamen - in dieser Reihenfolge läuft die derzeitige Woche. Am letzten Wochenende wurde Graz entdeckt und ausgepowert, somit wurde auch mein Body neugestartet. Die dort aufgeladene Energie hat meinen Körper ausgesaugt und nun wartet schon das neue Wochenende mit vielen Events, zu denen wir uns hin-beamen. Sonst wird’s schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen.

Von #diezuckerlkettenfrau

Springen war super. Vorgestellt hatte ich mir nichts, wie es ist, in Graz zu feiern. „Spring“ ist anders und verbindet. Locals, internationale, DJs, Veranstalter, Feierwürdige. Das Zuckerlketten-Prinzip als Festival in der zweitgrößten Stadt Österreichs also.

Von Downtempo bis hard Techno war alles dabei. Hip-Hop Konzerte von Mavi Phoenix und Jugo Ürdens haben den Jüngeren eingeheizt, Kruder & Dorfmeister für die Eltern- & Schwesterngeneration und Âmeoder Locals wie Blockoland, Edward Surf oder Jan Blomquvist haben das Feeling von Familie für mich perfekt ergänzt.

Meine Review für die Morning Show fast ganz gut zusammen, wie sich springen anfühlt:

Selbst der kurze Stromausfall bei Kollektviv, das Kratzen der Technik bei Kruder & Dorfmeister oder das Verlegen des Parkhaus in das Blendend haben dem Festival nicht geschadet. Es haben es nach vorne katapultiert und gezeigt, wer alles springen kann, wenn der Hut brennt und worum es geht. Freut euch, genießt und schätzt solche Ereignisse, die viel Energie kosten und doppelte liefern, somit Unmöglich geglaubtes möglich machen. Das passiert auch an diesem Weekend.

#beamenamWE

DONNERSTAG, 21.06

Zwei vereinen sich, die schon öfters gemeinsame Sache gemacht haben. Nun gibt’s das zweite Zusammenkommen im Venster am Gürtel. Dort, wo der Bass brummt, das Herz pocht und der Körper schwebt. Im kleinen Rahmen, dafür mit viel Herz. So sind auch die Partys von Frieden & Liebe.

Jeder für sich und doch zusammen sind sie teils unbemerkte Zuckerl, die sich heute wieder verketten. Ein schöner Schwung vom Tech-House zum harten Techno mit Lobert, Manuel Grün und Trustin-Tech. Ein Farbenspiel des Windes, das mich tragen wird und mir Glück und Genesung beschenkt und das bereits am Donnerstag.

Wien / Donauinsel

Donauinselfest-FM4-Bühne Freitag, 22.06 - Sonntag, 24.06 #festival #alternative #hiphop #fm4

Beim Donauinselfest ist das anders. Da wünschte ich, dass man sich beamen könnte. Doch man muss sich im Schwarm der Menschen schieben lassen, von einer Bühne zur nächsten. Beste Idee: Einfach zur FM4 Bühne, ehem am Ende vom Gelände. Dort bleiben, genießen, tanzen und sich gratis ein Festival holen. Also doch beamen, weil man sich am selben Platz in die unterschiedlichen Orte eines Festivals versetzen kann.

Highlights wohl Mavi Phoenix, die in Graz erstmalig mit Band aufgetreten ist und neue Tracks präsentiert hat, wohl auch auf der Insel. Wenn einem Portugal the Man, Voodoo Jürgens & Haberer, Antilopen Gang, Kreiml & Samura oder Granada nicht reichen, hilft vielleicht die benachbarte Eutopia Bühne mit einem Mainframe Drum‘n‘Bass Freitag und einem Tribe Vibes Hip Hop Hosting am Sonntag.

SAMSTAG, 23.06

„A community of like-minded people sharing a passion for music, art and everything else. See you on the dancefloor.“ Wie passend. Vernetzen ist wichtig. Nicht, um Geld zu machen und seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Um zu erkennen, wo die gleichen Leidenschaften liegen und so Glück zu schaffen. Ja, Glück.

Events, Visuals, Auflegen, Cocktails mixen, Verbrecher verjagen, Deos bereithalten, Interviews führen, tanzen, genießen, springen, beamen. Wer kann was und was wollen wir tun? Get yourself connected, baby! FM4 weiß das schon lange. Also tut das auch bei feinem House ebenso in der Forelle, am Samstag.

Wenn am Samstag nicht auf der Donauinsel aus der U-Bahn steigt, sondern einfach sitzenbleibt und bis zur Seestadt Aspern weiterfährt, kommt man auch an ein Wasser. Dort kannst du ab Samstag mittag „um dein Leben chillen“. Lade deine Munition mit sonnigen Tunes und Techno am SEE auf! Findet übrigens jeden zweiten Samstag im Sommer statt.

Ein Geburtstag wird gefeiert! Techno.Deluxe wird 2 und Sutter Cane wird auch älter. Wie alt, will er uns auf Facebook deutlich machen, das geht uns nichts an.

Bleib das Kind, das du bist. Also behalte die Dinge, die dir Freude bereiten. Ist es Techno, dann feier ihn, bis du über 80 bist. Wie es auch der älteste Raver Berlins, Günther Krabbenhöft, tut, den ich am Spring kennengelernt habe. Er nutzt die Musik und tanzt frei mit edlem Gehstock, Fliege und Hut und holt sich so Lebensenergie. Hat er mir gesagt, will ich ihm nachmachen. Beamen wir uns somit zurück zur Aufladestation Fischi, am Samstag. Kapitän diesmal: Charlotte de Witt aus Belgien. Extremer Verbrennungsmotor in deluxe-Ausstattung.

Diese Frau!.. Hat Feuer und ihren Mann gefunden. Sie ist die Frau von Paul Kalkbrenner. Wusstest du das? Also ich hab’s erst durch den Veranstalter vom Spring erfahren und das hat mich umgehauen. Was für ein Paar. Beide musikalisch komplett verschieden, unterschiedliche Herkünfte und trotzdem die selbe Liebe: Auflegen, Produzieren, Familie und Freiheit.

Das hat sie einen durch ihr Set spüren lassen. Das will ich wieder. In anderen Worten: Samstag - es wird geflext.

Schön wäre es, gleichzeitig auch in Graz zu sein. Ist das möglich? Vielleicht. Es gibt das Internet. Über den Hashtag #fm4zuckerlkette sollten wir alle posten, wo wir feiern. Wen wir auflegen sehen, was wir dabei fühlen. Uns vernetzen und uns bereichern, hinbeamen. Alleine kann ich kaum überall sein, Hilfe kommt somit durch dich jetzt, Dankeschön!

Im Blendend durfte ich Vinyl-Vines kurz erleben und haben mir innerhalb von 20 Minuten das Feeling eines 3h Aufenthalts durch RDMH (steht für River Depp Mountain High) verschafft. DGleicher Ort, andere Zeit, andere Munition: Disco und electronic Dance.

DnB ist eine von mir früher oft genutzte Energie-Quelle gewesen. Im Flex schon mit 14. Dann hab ich eine neue entdeckt, den Techno. Die letzten eineinhalb Jahre wurde ich dadurch nach vorne katapultiert.

In Innsbruck kann man sich wider zurück katapultieren. Im Club Cubique wird nämlich 100% Dnb versprochen. Nix mit Crossover. Also stell deinen Avatar dafür richtig ein.

#fm4zuckerlkette

Nutze den Hashtag #fm4zuckerlkette auf Instagram und auf Facebook , um Teil der #klubkulturkolumne zu werden und sich gegenseitig zu vernetzen.

#wirsehenunsindererstenreihe

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau