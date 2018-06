Die lustigsten Tweets zum Ende von VIVA

Nach 25 Jahren ist endgültig Schluss - der Musiksender VIVA wird eingestellt. So reagiert das Internet.

Von Jan Hestmann

Mit Ende des Jahres wird VIVA eingestellt, das teilte der Träger, das Medienunternehmen Viacom am Mittwoch mit. Schon länger wurde der Programmplatz mit Comedy Central geteilt, dessen Sendezeit nun ab 2019 auf 24 Stunden ausgeweitet wird.

Natürlich werden wir melancholisch, wenn wir so eine Nachricht hören, auch wenn der Sender die letzten (10?) Jahre nicht mehr ganz so essenzieller Teil des eigenen Alltags war. Immerhin war doch VIVA Teil unser aller Kindheit/Jugend. Und dann kommt diese Mitteilung noch ausgerechnet zur selben Zeit, in der auch die allerletzte Ausgabe der NEON erschienen ist.

Umso besser sind die Reaktionen auf Twitter auf diese Hiobsbotschaft. Da lässt es sich schon leichter den guten alten Zeiten nachweinen.

Erster Gedanke (sorry):

Hä? #Viva wird eingestellt?

Ich dachte, dass wäre schön längst passiert.

😳🤣 — Herdelhein (@herdelhein) 20. Juni 2018

Wie praktisch: Ich habe schon vor 15 Jahren eine Art Nachruf auf #Viva geschrieben! https://t.co/tjhRbXrf3w — Stefan Niggemeier (@niggi) 20. Juni 2018

Es wird Zeit:

Mit der Einstellung von #VIVA überlege ich ernsthaft mein Jamba-Sparabo zu kündigen. — Benny Illinger (@IamIllgner) 20. Juni 2018

Bei aller Nostalgie, berechtigter Einwand:

So schade es um den Musiksender unser Jugend ist, aber wer bei #VIVA noch täglich aktiv eingeschaltet hat und mir sagen kann, was da noch großartig an Musik lief, der werfe den ersten Stein! — Herr Heinzson 🇮🇸 (@GrafikervonOst) 20. Juni 2018

Ihr erinnert euch bestimmt noch an Lovematcher...

Ohne #Viva wäre ich wahrscheinlich schon verheiratet, wenn ich damals keine SMS mit unseren Namen an den Lovematcher geschickt hätte & nicht nur 10% herausgekommen wären



Tausend Dank dafür 🙏 — Elaine Marley (@Mrs_Marley) 20. Juni 2018

Kann man schon nochmal hervorheben. Schon beachtlich:

Menschen, die ihre Karriere im TV bei #VIVA gegonnen haben:



- Stefan Raab

- Klaas

- Matthias Opdenhövel

- Oliver Pocher

- Jan Köppen

- Janin Reinhardt

- Sarah Kuttner

- Heike Makatsch

- Charlotte Roche



um nur mal ein paar zu nennen#RIPVIVA — sascha lawrence 🇮🇸 (@sascha_whoop89) 20. Juni 2018

Ein junger Klaas:

Wenn ihr euch fragt warum ich nur sechs Monate bei VIVA war. Hier die Antwort in Bild und SEHR lautem Ton!



Dennoch bin ich natürlich traurig, dass #Viva nach 25 Jahren eingestellt wird. Danke @vivaonline, du hast mir meinen Teenagertraum erfüllt! 😍@damitdasklaas pic.twitter.com/B35ABxNMe2 — Martin Tietjen (@MartinTietjen) 20. Juni 2018

Die bittere Erkenntnis:

Mit #viva die Geburt und den Tod eines TV-Senders erlebt.

Hiermit bin ich offiziell alt.

🤪😮 — Sue (@cirrusstratus) 20. Juni 2018

Und außerdem...