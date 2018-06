On the Run - zum zweiten Mal

Die Carters aka Beyoncé und Jay-Z haben nicht nur aus heiterem Himmel ein Album released, sie sind aktuell auch auf Tour und wir schicken euch zum On The Run 2 Tourstopp in Berlin.

Beyoncé und Jay-Z inszenieren sich ja immer unglaublich gerne als Bonnie und Clyde. Als ein berühmt-berüchtigtes Paar, das sich voll und ganz dem Outlaw-Leben hingibt. Den beiden haben sie auch den Song „03 Bonnie & Clyde“ gewidmet.

Was ihre gemeinsame Tour angeht, ist das „gemeinsam gegen den Rest der Welt“-Thema stark vertreten. Zum zweiten Mal touren die beiden nun durch die Welt und sind „on the run“. Eine Tour vollbepackt mit den großen Hits ihrer jeweiligen langjährigen Karrieren. Und dazwischen werden immer wieder auf den riesen Screens der riesen Arenen Filmchen eingespielt. Bei OTR 1 ging es da noch um das Cruisen und Fliehen durch die Ödnis der USA. Bei OTR2 sind die Einspieler ein bisschen diverser. Mal sehen wir die Eheleute bei einer zweiten Trauung, da Beyoncé Jay-Z den Seitensprung entgültig verziehen hat und nun den Neubeginn zelebriert, aber auch auf dem - vom senegalesischen 70er Jahre Film „Touki Bouki“ - inspirierten Motorrad mit Büffelhörnern vorne drauf, sehen wir Bey & Jay sich stolz und verwegen präsentieren.

Musikalisch gibt es dazu ein Medley der Greatest Hits quasi. Die Tracks, für die wir die beiden lieben. Inszeniert mit aufwändigen Choreos, argen Dancebreaks und ganz viel Pomp.

Tickets zu gewinnen!

The Carters

Höher, besser, schneller und weiter in Popform! Nach Österreich kommen die beiden leier nicht, deswegen, wir haben aber trotzdem Tickets für euch: Wir verlosen nämlich 2x2 Tickets (Spitzplatz) für „On The Run 2“ im Olympiastadion in Berlin am 28. Juni 2018. Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von oeticket.

Was ihr uns dafür beantworten müsst: „In einem ihrer Songs erzählt Beyoncé, dass sie als Teenagerin ein Cameo in einem Musikvideo eines Südstaaten Rappers hatte. Wer ist der erwähnte Rapper?“

Schickt die richtige Antwort und euren ganzen Namen an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist Montag, 25. Juni, 10 Uhr