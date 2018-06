Streams are my Reality

Konzert verpasst oder unbedingt nochmal zum Lieblingslied hüpfen wollen? Hier gibts Videos von einigen Konzerten der FM4 Bühne am Donauinselfest.

Yasmo & die Klangkantine

So kühl ist es üblicherweise nicht am Donauinselfest, doch „Für den kühlen Wind hat Yasmo das richtige Rezept für mehr Wärme: Tanzen. Für das raue soziale Klima: Einfach nett sein.“, so Florian Wörgötter hier.

Voodoo Jürgens

Den Samstag Abend beschließt auf der FM4 Bühne dann Voodoo Jürgend: " Es sind für so eine Sommernacht passende Reflexionen über das Leben, Gedankenfetzen, oft ganz banal, aber immer mit faszinierend scharfem Blick für das Tragisch-Komische; er erzählt uns auch gestern wieder Geschichten aus seinem Leben, erzählt davon, welchen Jobs er nicht nachgehen könnte (niemals „Wiaschtlstandverkäufer“, niemals "Kiwara), und dass ja auch die Musik eigentlich nur „a Hobby is - suach da liaba was Gscheits“, so Lisa Schneider in ihrer Review.

Heute, Sonntag, gehts weiter mit unter anderem Granada und Portugal The Man auf der FM4 Bühne, die Konzerte wird es auch via Videostream auf fm4.orf.at zu sehen geben!