Die Zudeckerin - 120% für Erdogan

Wie das türkische Wahlergebnis zustande gekommen ist und was Erdoğan und ein Schimmelfleck im Badezimmer gemeinsam haben.

Ich muss euch sagen, ich verstehe das türkische Wahlergebnis vollkommen - ich war auch immer schon ein Gewohnheitsmensch. Ich stelle nie meine Möbel um! Wenn etwas einmal passt, dann passt’s. Und jetzt war Erdoğan die letzten 15 Jahre da, warum soll er nicht auch noch weitere Jahre da sein.

Am Sonntag hat er ja - bereits bevor alle Stimmen ausgezählt waren - seinen Sieg verkündet. Und das, obwohl die Stimmung in der Opposition diesmal schon wirklich euphorisch war. Manche Menschen haben eben ein solides Selbstbewusstsein! Und er hat ja auch Recht gehabt: Mehr als 50 Prozent stimmten für seine Partei.

Ich zum Beispiel habe einen Schimmelfleck im Badezimmer. Der ist nicht schön, und ich weiß, dass er nicht gut für mich ist. Aber ich hab mich einfach an ihn gewöhnt. Leise, aber beständig wächst er vor sich hin, und jetzt, wo er schon so lange da ist, kann ich es mir gar nicht mehr ohne ihn vorstellen. Fast wie ein Familienmitglied! Das ist ja auch irgendwie das Romantische an autokratischen Systemen, oder?

Die Zudeckerin „Die Zudeckerin“ wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Und was heißt da, das war keine demokratische Entscheidung? Bei so einer hohen Wahlbeteiligung? Stellt euch vor, fast 90%! Und ich bin mir sicher, wenn sich der Erdoğan erst angestrengt hätte, hätte er auch locker 120% geschafft. Gut, es hat vielleicht komisch gewirkt, dass das Wahlergebnis in einem Testbeitrag auf einem türkischen Fernsehsender 3 Tage vor der Wahl verkündet worden ist. Aber ich glaub’, die haben einfach eine gute Intuition.

Ich finde, die AKP hat sich ihre Prozent rechtmäßig verdient. Es kursiert ja sogar ein Video, wo anscheinend ein paar Männer fleißig helfen, einige Wahlzettel im Akkord auszufüllen. So tüchtig! Und überhaupt: Man muss nicht immer alles verändern! Ich kann ja auch noch immer das Spaghettiträgerkleid mit den Flipflops anziehen, selbst wenn es 20 Grad kälter ist als letzte Woche. Der zähe Schnupfen wird mich sicher jetzt nicht daran hindern.