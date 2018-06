Kehrtwende bei Copyright im EU-Parlament

Die ÖVP-Abgeordneten werden im EU-Parlament überraschend für eine Debatte im Parlament samt neuen Änderungsanträgen stimmen. Der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas zu ORF.at: „Es sind noch viele Fragen ungeklärt.“ Eine breite Mehrheit gegen ein Durchwinken zeichnet sich ab.

Von Erich Moechel

Die Abgeordneten der ÖVP im EU-Parlament werden kommende Woche in Straßburg nicht für ein Durchwinken der Copyright-Richtlinie im Plenum abstimmen. Vielmehr trete man für eine vorherige Plenardebatte und die Möglichkeit zu Änderungsanträgen ein, hieß es auf Anfrage von ORF.at aus dem Büro des Abgeordneten Othmar Karas (EVP).

Am 20.Juni hatte der Rechtsausschuss noch mit 14 zu neun überraschend deutlich für die umstrittenen Upload-Filter und die „Linksteuer“ in der Richtlinie gestimmt.

Damit stellen sich die Abgeordneten der ÖVP gegen die von Berichterstatter Axel Voss (EVP) im Rechtsausschuss (JURI) vorgegebene Agenda, die Richtlinie im Schnellgang durch das Plenum bringen und im Trilogverfahren mit dem Ministerrat zu verabschieden. Das ist per se zwar ungewöhnlich, aber für diese umstrittene Richtlinie typisch. Wie die Abstimmung im Rechtsausschuss gezeigt hat, ziehen sich die Brüche auch durch die anderen Fraktionen.

Gemeinfrei

Große Mehrheit für Revision zeichnet sich ab

Als sich Mitte Juni im Netz verbreitete, dass auch die beliebten Memes plötzlich kostenpflichtig werden sollen, begann ein Proteststurm im Netz, der bis jetzt anhält.

Damit zeichnet sich eine große Mehrheit unter den österreichischen EU-Abgeordneten ab, die nächste Woche für eine Revision des Richtlinientexts und eine ausführliche Debatte im Plenum eintreten werden. Auch die EU-Abgeordneten der FPÖ treten gegen eine Mandatserteilung des EU-Parlaments zu sofortigen Trilogverhandlungen mit dem Ministerrat ein.

Die einzige Abgeordnete aus Österreich Im Rechtsauschuss, MEP Evelyn Regner (SPE) hatte schon dort gegen den Text der Richtlinie gestimmt, zwei ihrer Fraktionskollegen taten das Gegenteil. Ebenso verhält es sich mit der liberalen ALDE-Fraktion, deren österreichische Abgeordnete Angelika Mlinar tritt ebenfalls für Nichterteilung des Mandats nächste Woche ein, im JURI-Ausschuss hatten zwei Liberale gegen das Mandat gestimmt.

Gemeinfrei

Redaktioneller Hinweis zum Prozedere Eine Umfrage von ORF.at unter allen österreichischen EU-Abgeordneten zur Copyright-Novelle ist im Laufen. Alle bereits eingetroffenen Stellungnahmen von Abgeordneten und Fraktionen werden in der Folgestory ausführlich zitiert. Der Artikel wird laufend bearbeitet und ergänzt.

„Wichtige Fragen ungeklärt“

„Es sind noch viele Fragen ungeklärt“, schrieb Karas an ORF.at. „Das Thema ist zu wichtig, als dass wir im Schnellschussverfahren den Ausschussbeschluss einfach durchwinken könnten. Wir wollen eine große Plenardebatte mit dem gesamten Parlament, bevor wir in die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten gehen.“ Damit tragen die MEPs der ÖVP, die diesen Beschluss gerade erst gefasst haben, der Welle an Kritik Rechnung, die von einer mittlerweile schier überschaubaren Zahl von Interessengruppen getragen wird.

Diese könnten unterschiedlicher nicht sein könnten: Von Bürgerrechtsorganisationen über den Berichterstatter der Vereinten Nationen zur Meinungsfreiheit, die gesamte „Hall of Fame“ der Internet-Pioniere, Service-Provider, die aufstrebende europäische Digitalwirtschaft und nicht zuletzt die Autorinnen und Autoren, die tatsächlichen Urheber jener Artikel, für die von den Verlegern eine „Linksteuer“ erhoben werden soll. Seit sich zuletzt im Netz verbreitet hatte, dass auch die beliebten „Memes“ dadurch kostenpflichtig werden sollten, herrscht ein Proteststurm im Netz, MEPs aller Fraktionen werden mit Protestmails bombardiert.